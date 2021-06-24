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Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро, предшественника нынешней международной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T07:35
2021-06-24T08:05
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
совинформбюро
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро, предшественника нынешней международной медиагруппы, и отметил, что агентство эффективно обеспечивает защиту России в информационном пространстве, позволяя непредвзятому читателю понять, что правда на российской стороне.Пришедшее на смену Совинформбюро Агентство печати "Новости" сразу же завоевало авторитет и репутацию одного из главных информационно-публицистических органов СССР, добавил директор СВР."Доступным и нешаблонным слогом блестящие журналисты АПН рассказывали зарубежной аудитории, чем живет Советский Союз, по-настоящему творчески и аргументированно доказывали читателю правоту своего государства на фоне информационных нападок на него со стороны западных стран", - отметил Нарышкин.По его словам, АПН использовало самые современные подходы в своей работе. "Символом передовых журналистских технологий стало знаменитое здание на Садовом кольце, где не только рождались многочисленные яркие материалы, но и где проходили самые разные незабываемые мероприятия, важные, без преувеличения, для всего мира - от освещения соревнований Олимпиады-80 до событий августа 1991 года и многих других", - написал директор СВР.В эпоху новой России "эстафету" у АПН приняло агентство РИА Новости. И вновь его творческий состав стал не только номером один в стране и эталоном новостного мастерства, но и занял место в одном ряду с ведущими информационными агентствами мира, добавил Нарышкин. Сейчас медиагруппа "Россия сегодня" продолжает 80-летний новостной "марафон", начатый Совинформбюро, отметил он."Признаюсь, мне доставляет искренне удовольствие читать материалы "золотых перьев" вашего агентства, выходящие в разных жанрах", - написал Нарышкин. Всегда приятно общаться и с журналистами, работающими, как говорится, "в поле" - их отличает не только профессиональная настойчивость, потребность быть первыми в передаче сообщений с пометкой "Молния", но вместе с тем и подчеркнутое уважение к собеседнику, глубина понимания различных тем в сочетании с любовью к своему делу, добавил директор СВР."Поверьте, вы имеете полное право считаться ориентиром для других коллег-"соперников", - отметил Нарышкин. Он от всей души пожелал коллективу МИА "Россия сегодня" дальнейших творческих побед, успешной работы на благо российского государства, крепкого здоровья, счастья и благополучия.Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738349878.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, сергей нарышкин, общество
Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:35 24.06.2021 (обновлено: 08:05 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Директор СВР Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием основания Совинформбюро, предшественника нынешней международной медиагруппы, и отметил, что агентство эффективно обеспечивает защиту России в информационном пространстве, позволяя непредвзятому читателю понять, что правда на российской стороне.
"От Советского информбюро". С этих слов, звучавших из "тарелок" громкоговорителей голосом великого Юрия Левитана, начинались сообщения, объединявшие советский народ сначала в общей беде в горьком 1941 году, а затем и в общем торжестве, в дни разгрома гитлеровских полчищ под Сталинградом и на Курской дуге, а также в час Великой Победы в мае 1945 года", - написал Нарышкин в поздравительной телеграмме.
Пришедшее на смену Совинформбюро Агентство печати "Новости" сразу же завоевало авторитет и репутацию одного из главных информационно-публицистических органов СССР, добавил директор СВР.
"Доступным и нешаблонным слогом блестящие журналисты АПН рассказывали зарубежной аудитории, чем живет Советский Союз, по-настоящему творчески и аргументированно доказывали читателю правоту своего государства на фоне информационных нападок на него со стороны западных стран", - отметил Нарышкин.
По его словам, АПН использовало самые современные подходы в своей работе. "Символом передовых журналистских технологий стало знаменитое здание на Садовом кольце, где не только рождались многочисленные яркие материалы, но и где проходили самые разные незабываемые мероприятия, важные, без преувеличения, для всего мира - от освещения соревнований Олимпиады-80 до событий августа 1991 года и многих других", - написал директор СВР.
В эпоху новой России "эстафету" у АПН приняло агентство РИА Новости. И вновь его творческий состав стал не только номером один в стране и эталоном новостного мастерства, но и занял место в одном ряду с ведущими информационными агентствами мира, добавил Нарышкин. Сейчас медиагруппа "Россия сегодня" продолжает 80-летний новостной "марафон", начатый Совинформбюро, отметил он.
"Ваш коллектив, в состав которого входит новостное агентство Sputnik с мультимедийными корпунктами в десятках стран, успешно делает исключительно важную работу – эффективно обеспечивает защиту России в информационном пространстве. Не просто противодействует фабрикуемой на Западе беспардонной лжи о нашей стране, но и уверенно перехватывает инициативу, позволяя непредвзятому читателю понять, что правда – на нашей стороне", - подчеркнул директор СВР.
"Признаюсь, мне доставляет искренне удовольствие читать материалы "золотых перьев" вашего агентства, выходящие в разных жанрах", - написал Нарышкин. Всегда приятно общаться и с журналистами, работающими, как говорится, "в поле" - их отличает не только профессиональная настойчивость, потребность быть первыми в передаче сообщений с пометкой "Молния", но вместе с тем и подчеркнутое уважение к собеседнику, глубина понимания различных тем в сочетании с любовью к своему делу, добавил директор СВР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
03:09
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
"Поверьте, вы имеете полное право считаться ориентиром для других коллег-"соперников", - отметил Нарышкин. Он от всей души пожелал коллективу МИА "Россия сегодня" дальнейших творческих побед, успешной работы на благо российского государства, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Двадцать четвертого июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 23:43Шоубиз
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"СовинформбюроСергей НарышкинОбщество
 
 
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