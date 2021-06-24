Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
03:09 24.06.2021 (обновлено: 08:04 24.06.2021)
Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив высокий профессионализм сотрудников.
"Многогранная деятельность агентства неразрывно связана с богатой историей нашего государства. Высокий профессионализм, беспристрастность, верность делу, патриотизм всегда выгодно отличали его сотрудников. Работая по всему миру, они продолжают оперативно и достоверно информировать многомиллионную аудиторию о всех заслуживающих внимания международных событиях", - говорится в поздравительном письме Лаврова.
Министр отметил, что умело используя накопленный опыт и внедряя передовые технологии, агентство "уверенно занимает ведущие позиции в глобальном медиапространстве, задает стандарты высококачественной журналистики".
"На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с МИА "Россия сегодня". Готовы к продолжению самого широкого взаимодействия. Успехов Вам, всему коллективу медиагруппы крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - подчеркнул Лавров.
От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.