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Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T03:09
2021-06-24T08:04
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
сергей лавров
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив высокий профессионализм сотрудников.Министр отметил, что умело используя накопленный опыт и внедряя передовые технологии, агентство "уверенно занимает ведущие позиции в глобальном медиапространстве, задает стандарты высококачественной журналистики"."На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с МИА "Россия сегодня". Готовы к продолжению самого широкого взаимодействия. Успехов Вам, всему коллективу медиагруппы крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - подчеркнул Лавров.От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, сергей лавров, общество
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
03:09 24.06.2021 (обновлено: 08:04 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив высокий профессионализм сотрудников.
"Многогранная деятельность агентства неразрывно связана с богатой историей нашего государства. Высокий профессионализм, беспристрастность, верность делу, патриотизм всегда выгодно отличали его сотрудников. Работая по всему миру, они продолжают оперативно и достоверно информировать многомиллионную аудиторию о всех заслуживающих внимания международных событиях", - говорится в поздравительном письме Лаврова.
Министр отметил, что умело используя накопленный опыт и внедряя передовые технологии, агентство "уверенно занимает ведущие позиции в глобальном медиапространстве, задает стандарты высококачественной журналистики".
"На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с МИА "Россия сегодня". Готовы к продолжению самого широкого взаимодействия. Успехов Вам, всему коллективу медиагруппы крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - подчеркнул Лавров.
От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"СовинформбюроСергей ЛавровОбщество
 
 
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