https://ria.ru/20210624/yubiley-1738349878.html

Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T03:09

2021-06-24T03:09

2021-06-24T08:04

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

сергей лавров

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" и генерального директора агентства Дмитрия Киселева с 80-летием со дня образования Совинформбюро, отметив высокий профессионализм сотрудников.Министр отметил, что умело используя накопленный опыт и внедряя передовые технологии, агентство "уверенно занимает ведущие позиции в глобальном медиапространстве, задает стандарты высококачественной журналистики"."На Смоленской площади дорожат добрыми, проверенными временем отношениями с МИА "Россия сегодня". Готовы к продолжению самого широкого взаимодействия. Успехов Вам, всему коллективу медиагруппы крепкого здоровья, новых творческих успехов и всего наилучшего", - подчеркнул Лавров.От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, сергей лавров, общество