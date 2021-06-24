https://ria.ru/20210624/yubiley-1738342490.html

МИА "Россия сегодня" исполняется 80 лет

МИА "Россия сегодня" исполняется 80 лет - РИА Новости, 24.06.2021

МИА "Россия сегодня" исполняется 80 лет

Юбилей Советского информационного бюро, правопреемником которого является МИА "Россия сегодня", отмечается 24 июня, агентству исполняется 80 лет. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T00:05

2021-06-24T00:05

2021-06-24T00:48

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

ссср

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юбилей Советского информационного бюро, правопреемником которого является МИА "Россия сегодня", отмечается 24 июня, агентству исполняется 80 лет.В числе первых с юбилеем агентство поздравил глава думского комитета по информполитике Алесандр Хинштейн, отметив, что МИА "Россия сегодня" по праву является одним из крупнейших международных информационных агентств, завоевавших авторитет своей оперативностью и качественностью информации."От Советского информбюро" — при этих словах люди замирают и вслушиваются, ждут новостей. Уже 80 лет эта реакция на слова "Советского информбюро" — в генах у нашего населения, у наших людей. Прошли годы, десятилетия, менялись названия, но оставалась прежней суть: рассказывать новости, рассказывать правду, быть на переднем крае, быть там, где важно, где горячо, где нужно для стране, где нужно для своих людей. И эти традиции сохранены", — присоединился к поздравлениям экс-замглавы Минцифры Алексей Волин, сам долгое время работавший в РИА Новости и возглавлявший его.Создание агентства, как напомнил российский постпред при ООН Василий Небензя, неразрывно связано с самыми трагичными событиями истории — началом Великой Отечественной войны. "Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном объективной и высокопрофессиональной журналистики в нашей стране. При этом информресурсы вашей медиагруппы заслуженно пользуются популярностью и за пределами России, буквально во всех концах земного шара", — отметил он.О добрых и светлых впечатлениях, связанных с агентством, рассказала и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, пожелав сотрудникам вдохновения, терпения и позитивного настроения.Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подчеркнул, что на протяжении всех лет существования агентство демонстрирует профессионализм, оперативность и достоверность."Ваша история — это 80 лет самоотверженной работы. Она нередко ведется в тяжелых условиях, в том числе на линии фронта. Ваши корреспонденты во всем мире каждый день обеспечивают оперативное, взвешенное и объективное освещение событий", — рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html

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россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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