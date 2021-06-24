МИА "Россия сегодня" исполняется 80 лет
00:05 24.06.2021 (обновлено: 00:48 24.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Совинформбюро, наследником которого является МИА "Россия сегодня", исполняется 80 лет
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юбилей Советского информационного бюро, правопреемником которого является МИА "Россия сегодня", отмечается 24 июня, агентству исполняется 80 лет.
В числе первых с юбилеем агентство поздравил глава думского комитета по информполитике Алесандр Хинштейн, отметив, что МИА "Россия сегодня" по праву является одним из крупнейших международных информационных агентств, завоевавших авторитет своей оперативностью и качественностью информации.
"От Советского информбюро" — при этих словах люди замирают и вслушиваются, ждут новостей. Уже 80 лет эта реакция на слова "Советского информбюро" — в генах у нашего населения, у наших людей. Прошли годы, десятилетия, менялись названия, но оставалась прежней суть: рассказывать новости, рассказывать правду, быть на переднем крае, быть там, где важно, где горячо, где нужно для стране, где нужно для своих людей. И эти традиции сохранены", — присоединился к поздравлениям экс-замглавы Минцифры Алексей Волин, сам долгое время работавший в РИА Новости и возглавлявший его.
Создание агентства, как напомнил российский постпред при ООН Василий Небензя, неразрывно связано с самыми трагичными событиями истории — началом Великой Отечественной войны. "Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном объективной и высокопрофессиональной журналистики в нашей стране. При этом информресурсы вашей медиагруппы заслуженно пользуются популярностью и за пределами России, буквально во всех концах земного шара", — отметил он.
О добрых и светлых впечатлениях, связанных с агентством, рассказала и замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, пожелав сотрудникам вдохновения, терпения и позитивного настроения.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подчеркнул, что на протяжении всех лет существования агентство демонстрирует профессионализм, оперативность и достоверность.
"Ваша история — это 80 лет самоотверженной работы. Она нередко ведется в тяжелых условиях, в том числе на линии фронта. Ваши корреспонденты во всем мире каждый день обеспечивают оперативное, взвешенное и объективное освещение событий", — рассказал министр энергетики Николай Шульгинов.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".