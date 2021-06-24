Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210624/windows-1738484500.html
Microsoft представила новую операционную систему Windows 11
Microsoft представила новую операционную систему Windows 11 - РИА Новости, 24.06.2021
Microsoft представила новую операционную систему Windows 11
Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. В самой компании называют Windows 11... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:20
2021-06-24T18:48
наука
windows
microsoft corporation
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_129:0:1149:574_1920x0_80_0_0_f7e9790354a5129dee49483b3570f795.png
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. В самой компании называют Windows 11 крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие, в котором сохранены многие принципы предыдущих версий.Интерфейс Windows 11 претерпел значительные изменения. Так, меню "Пуск" сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.Работе с тач-дисплеем в новой Windows уделили много внимания. Изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них. В Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС. Крупным нововведением стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. В Microsoft обещают, что интеграция в новой операционке будет выполнена на высоком уровне.Пользователи начнут получать обновление с Windows 11 в ближайшие месяцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vindouz-1737137709.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738482144_256:0:1021:574_1920x0_80_0_0_305c4643b2cfdf245a81dc581e0709f1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
windows, microsoft corporation, apple, технологии

Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

18:20 24.06.2021 (обновлено: 18:48 24.06.2021)
 
© MicrosoftMicrosoft Windows 11
Microsoft Windows 11
© Microsoft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. В самой компании называют Windows 11 крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие, в котором сохранены многие принципы предыдущих версий.
Интерфейс Windows 11 претерпел значительные изменения. Так, меню "Пуск" сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.
Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.
Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.
Работе с тач-дисплеем в новой Windows уделили много внимания. Изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них. В Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС.
Крупным нововведением стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. В Microsoft обещают, что интеграция в новой операционке будет выполнена на высоком уровне.
Пользователи начнут получать обновление с Windows 11 в ближайшие месяцы.
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 20:19В мире
Microsoft объявила дату "выхода на пенсию" Windows 10
 
НаукаWindowsMicrosoft CorporationAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде
09:15В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
09:15ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
Лента новостейМолния