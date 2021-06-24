https://ria.ru/20210624/windows-1738484500.html

Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Microsoft представила новую операционную систему Windows 11 - РИА Новости, 24.06.2021

Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. В самой компании называют Windows 11... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:20

2021-06-24T18:20

2021-06-24T18:48

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windows

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. В самой компании называют Windows 11 крупнейшим обновлением операционной системы за последнее десятилетие, в котором сохранены многие принципы предыдущих версий.Интерфейс Windows 11 претерпел значительные изменения. Так, меню "Пуск" сместилось в центр нижнего бара, что напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, иначе нарисована панель задач. Новая ОС стала значительно визуально легче — вернулась и полупрозрачность, известная еще по Windows 7. Станет и больше кастомизации.Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Последний получил переключение между вертикальными и горизонтальными вкладками.Пользователям дали возможность расположить окна запущенных приложений мозаикой, специально адаптированной для разметки конкретного экрана. Это, как заметили в Microsoft, особенно пригодится владельцам компьютеров с сенсорными экранами и планшетов.Работе с тач-дисплеем в новой Windows уделили много внимания. Изменилась логика функционирования сенсорной клавиатуры, значки приложений и настроек стали больше, чтобы пользователь мог комфортно нажимать на них. В Windows 11 появилась виброотдача при использовании активного стилуса. В систему вернулись и виджеты, напоминающие те, которые используются в мобильных ОС. Крупным нововведением стала поддержка работы приложений из Android, которые могут запускаться напрямую, без виртуальной машины. В Microsoft обещают, что интеграция в новой операционке будет выполнена на высоком уровне.Пользователи начнут получать обновление с Windows 11 в ближайшие месяцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vindouz-1737137709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, apple, технологии