https://ria.ru/20210624/vypusknik-1738433312.html
День выпускника в МГУ пройдет онлайн
День выпускника в МГУ пройдет онлайн - РИА Новости, 24.06.2021
День выпускника в МГУ пройдет онлайн
День выпускника в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет 29 и 30 июня онлайн, следует из приказа ректора. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:37
2021-06-24T14:37
2021-06-24T14:59
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. День выпускника в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет 29 и 30 июня онлайн, следует из приказа ректора."Приказываю провести 29 и 30 июня 2021 года День выпускника с торжественным поздравлением в онлайн-формате", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Еще один подписанный ректором документ поручает составить расписание выдачи дипломов, позволяющее избежать скопления большого количества выпускников. Во время вручений должно быть обеспечено строгое соблюдение антикоронавирусных мер.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738372436.html
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общество
День выпускника в МГУ пройдет онлайн
14:37 24.06.2021 (обновлено: 14:59 24.06.2021)
День выпускника в МГУ пройдет 29 и 30 июня онлайн
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. День выпускника в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет 29 и 30 июня онлайн, следует из приказа ректора.
"Приказываю провести 29 и 30 июня 2021 года День выпускника с торжественным поздравлением в онлайн-формате", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Еще один подписанный ректором документ поручает составить расписание выдачи дипломов, позволяющее избежать скопления большого количества выпускников. Во время вручений должно быть обеспечено строгое соблюдение антикоронавирусных мер.