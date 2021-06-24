https://ria.ru/20210624/vypusknik-1738433312.html

День выпускника в МГУ пройдет онлайн

День выпускника в МГУ пройдет онлайн - РИА Новости, 24.06.2021

День выпускника в МГУ пройдет онлайн

День выпускника в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет 29 и 30 июня онлайн, следует из приказа ректора. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:37

2021-06-24T14:37

2021-06-24T14:59

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. День выпускника в Московском государственном университете имени Ломоносова пройдет 29 и 30 июня онлайн, следует из приказа ректора."Приказываю провести 29 и 30 июня 2021 года День выпускника с торжественным поздравлением в онлайн-формате", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Еще один подписанный ректором документ поручает составить расписание выдачи дипломов, позволяющее избежать скопления большого количества выпускников. Во время вручений должно быть обеспечено строгое соблюдение антикоронавирусных мер.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738372436.html

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