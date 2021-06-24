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Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии
Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии - РИА Новости, 24.06.2021
Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии
Какие коррективы внесла пандемия в избирательный процесс и есть ли перспективы у электронного голосования, обсудили эксперты в рамках круглого стола "Вызовы... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:52
2021-06-24T18:52
россия
михаил мамонов
вциом
политика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Какие коррективы внесла пандемия в избирательный процесс и есть ли перспективы у электронного голосования, обсудили эксперты в рамках круглого стола "Вызовы пандемии для электоральной демократии"."Выборы по всему миру уже полтора года имеют яркую коронавирусную повестку. Так или иначе повестка избирательных кампаний вертится вокруг медицинских и немедицинских мер реагирования на пандемию, будущего систем здравоохранения и так далее. Однако ошибкой было бы утверждать, что с помощью коронавирусных ограничений власть создает себе выигрышные условия", – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, чем дольше длится пандемия, тем меньше преимуществ для власти и больше начинает по всему миру выигрывать оппозиция. "Надо понимать, что пандемия – это не история надолго (на год, на два или на три), а пандемия настолько надолго, что, возможно, для нашего поколения это навсегда. То есть выборы, для которых базовой рамкой является безопасность участников (как избирателей, так и кандидатов), – это не прихоть, это не временно, это на долгие годы вперед. И с этим надо смириться, и с этим надо учиться жить", – сказал он.Важным в такой ситуации является ощущение безопасности в момент выборов, что очень сильно влияет на явку.Одним из наиболее безопасных вариантов эксперты назвали электронное голосование.При традиционном процессе голосования большая группа избирателей просто выпадает из него, заметил он. В частности, это мобильные люди, которые находятся за рубежом, и городские жители, так как около 25% человек не живет по месту прописки и не приезжает на свой избирательный участок ради голосования."Поэтому электронное голосование – это будет переформатирование весов существующих политических партий, потому что вернется мобильный избиратель, который не привязан вообще к территориям, вернется городской избиратель и молодежь", – отметил Александр Серавин. Эксперты также обсудили популярность новых форматов выборов. Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал об исследовании в этой области."Понятно, что этот вопрос для части респондентов носит потенциальный характер, пока у них нет опыта электронного голосования и нет возможности электронного голосования. Мы получили следующие оценки: 55% россиян и 61% декларирующих участие в выборах заявили, что им удобнее голосовать в традиционном формате, с помощью бумажного бюллетеня, 39 и 36% декларирующих участие в выборах заявили о том, что им удобен онлайн-формат", – сообщил он. При этом, по словам Михаила Мамонова, отчетливо прослеживается возрастная дифференциация.Однако специалисты признали, что большие шаги в этом направлении уже сделаны и рано или поздно такой формат станет приоритетным."Выборный процесс потихоньку становится более удобным, более доступным. И еще хотелось бы отметить один элемент – более экологичным, потому что электронное голосование не связано с бумажными бюллетенями и электронные агитации и встречи не связаны с рассылкой огромного количества буклетов, которые оказываются в помойке через два дня. Это все – шаг в будущее", – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
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россия, михаил мамонов, вциом, политика

Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии

18:52 24.06.2021
 
© Владимир АстапковичДистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование
© Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Какие коррективы внесла пандемия в избирательный процесс и есть ли перспективы у электронного голосования, обсудили эксперты в рамках круглого стола "Вызовы пандемии для электоральной демократии".
"Выборы по всему миру уже полтора года имеют яркую коронавирусную повестку. Так или иначе повестка избирательных кампаний вертится вокруг медицинских и немедицинских мер реагирования на пандемию, будущего систем здравоохранения и так далее. Однако ошибкой было бы утверждать, что с помощью коронавирусных ограничений власть создает себе выигрышные условия", – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
По его словам, чем дольше длится пандемия, тем меньше преимуществ для власти и больше начинает по всему миру выигрывать оппозиция.
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"Надо понимать, что пандемия – это не история надолго (на год, на два или на три), а пандемия настолько надолго, что, возможно, для нашего поколения это навсегда. То есть выборы, для которых базовой рамкой является безопасность участников (как избирателей, так и кандидатов), – это не прихоть, это не временно, это на долгие годы вперед. И с этим надо смириться, и с этим надо учиться жить", – сказал он.
Важным в такой ситуации является ощущение безопасности в момент выборов, что очень сильно влияет на явку.
Одним из наиболее безопасных вариантов эксперты назвали электронное голосование.
"Все понимают, что за этой историей будущее, но все пытаются это будущее максимально отодвинуть, потому что оно, безусловно, будет видоизменять политические системы и вес электоральных групп", – подчеркнул директор исследовательских программ экспертной группы PiteR Александр Серавин.
При традиционном процессе голосования большая группа избирателей просто выпадает из него, заметил он. В частности, это мобильные люди, которые находятся за рубежом, и городские жители, так как около 25% человек не живет по месту прописки и не приезжает на свой избирательный участок ради голосования.
"Поэтому электронное голосование – это будет переформатирование весов существующих политических партий, потому что вернется мобильный избиратель, который не привязан вообще к территориям, вернется городской избиратель и молодежь", – отметил Александр Серавин.
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Эксперты также обсудили популярность новых форматов выборов. Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал об исследовании в этой области.
"Понятно, что этот вопрос для части респондентов носит потенциальный характер, пока у них нет опыта электронного голосования и нет возможности электронного голосования. Мы получили следующие оценки: 55% россиян и 61% декларирующих участие в выборах заявили, что им удобнее голосовать в традиционном формате, с помощью бумажного бюллетеня, 39 и 36% декларирующих участие в выборах заявили о том, что им удобен онлайн-формат", – сообщил он.
При этом, по словам Михаила Мамонова, отчетливо прослеживается возрастная дифференциация.
"Максимальный уровень поддержки электронного формата – среди самых молодых респондентов. С возрастом происходит изменение приоритетов. Если в группе 18–24 лет 70% заявили о том, что им удобнее голосовать в электронном формате, то среди респондентов 60+ таких оказалось всего 18%", – отметил он.
Однако специалисты признали, что большие шаги в этом направлении уже сделаны и рано или поздно такой формат станет приоритетным.
"Выборный процесс потихоньку становится более удобным, более доступным. И еще хотелось бы отметить один элемент – более экологичным, потому что электронное голосование не связано с бумажными бюллетенями и электронные агитации и встречи не связаны с рассылкой огромного количества буклетов, которые оказываются в помойке через два дня. Это все – шаг в будущее", – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.
 
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