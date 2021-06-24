https://ria.ru/20210624/vybory-1738489685.html

Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии

Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии - РИА Новости, 24.06.2021

Эксперты обсудили перспективы электронного голосования в период пандемии

Какие коррективы внесла пандемия в избирательный процесс и есть ли перспективы у электронного голосования, обсудили эксперты в рамках круглого стола "Вызовы... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:52

2021-06-24T18:52

2021-06-24T18:52

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Какие коррективы внесла пандемия в избирательный процесс и есть ли перспективы у электронного голосования, обсудили эксперты в рамках круглого стола "Вызовы пандемии для электоральной демократии"."Выборы по всему миру уже полтора года имеют яркую коронавирусную повестку. Так или иначе повестка избирательных кампаний вертится вокруг медицинских и немедицинских мер реагирования на пандемию, будущего систем здравоохранения и так далее. Однако ошибкой было бы утверждать, что с помощью коронавирусных ограничений власть создает себе выигрышные условия", – отметил руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По его словам, чем дольше длится пандемия, тем меньше преимуществ для власти и больше начинает по всему миру выигрывать оппозиция. "Надо понимать, что пандемия – это не история надолго (на год, на два или на три), а пандемия настолько надолго, что, возможно, для нашего поколения это навсегда. То есть выборы, для которых базовой рамкой является безопасность участников (как избирателей, так и кандидатов), – это не прихоть, это не временно, это на долгие годы вперед. И с этим надо смириться, и с этим надо учиться жить", – сказал он.Важным в такой ситуации является ощущение безопасности в момент выборов, что очень сильно влияет на явку.Одним из наиболее безопасных вариантов эксперты назвали электронное голосование.При традиционном процессе голосования большая группа избирателей просто выпадает из него, заметил он. В частности, это мобильные люди, которые находятся за рубежом, и городские жители, так как около 25% человек не живет по месту прописки и не приезжает на свой избирательный участок ради голосования."Поэтому электронное голосование – это будет переформатирование весов существующих политических партий, потому что вернется мобильный избиратель, который не привязан вообще к территориям, вернется городской избиратель и молодежь", – отметил Александр Серавин. Эксперты также обсудили популярность новых форматов выборов. Руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов рассказал об исследовании в этой области."Понятно, что этот вопрос для части респондентов носит потенциальный характер, пока у них нет опыта электронного голосования и нет возможности электронного голосования. Мы получили следующие оценки: 55% россиян и 61% декларирующих участие в выборах заявили, что им удобнее голосовать в традиционном формате, с помощью бумажного бюллетеня, 39 и 36% декларирующих участие в выборах заявили о том, что им удобен онлайн-формат", – сообщил он. При этом, по словам Михаила Мамонова, отчетливо прослеживается возрастная дифференциация.Однако специалисты признали, что большие шаги в этом направлении уже сделаны и рано или поздно такой формат станет приоритетным."Выборный процесс потихоньку становится более удобным, более доступным. И еще хотелось бы отметить один элемент – более экологичным, потому что электронное голосование не связано с бумажными бюллетенями и электронные агитации и встречи не связаны с рассылкой огромного количества буклетов, которые оказываются в помойке через два дня. Это все – шаг в будущее", – отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

https://ria.ru/20210622/matvienko-1738056826.html

https://ria.ru/20210618/vybory-1737632152.html

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россия, михаил мамонов, вциом, политика