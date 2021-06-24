https://ria.ru/20210624/voyna-1738220324.html

С коня на БТР: как автомобили изменили войну

С коня на БТР: как автомобили изменили войну - РИА Новости, 24.06.2021

С коня на БТР: как автомобили изменили войну

Автомобили навсегда изменили сильнейшие армии мира. Вторая Мировая стала войной моторов. Сергей Асланян, радиоведущий, историк, опытный стрелок и кавалерист вместе с певицей Юлей Чичериной обсудили, каким должен быть идеальный армейский автомобиль, у какой армии машины были лучше, на чем ездил Жуков и какое будущее ждёт военные автомобили.

2021-06-24T14:00

2021-06-24T14:00

2021-06-24T14:00

антон шапарин

ян хайцеэр

армия россии

армия

советский союз

георгий жуков

военные

красная армия (ркка)

юлия чичерина

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С коня на БТР: как автомобили изменили войну Автомобили навсегда изменили сильнейшие армии мира. Вторая Мировая стала войной моторов. Сергей Асланян, радиоведущий, историк, опытный стрелок и кавалерист вместе с певицей Юлей Чичериной обсудили, каким должен быть идеальный армейский автомобиль, у какой армии машины были лучше, на чем ездил Жуков и какое будущее ждёт военные автомобили. audio/mpeg

С коня на БТР: как автомобили изменили войну Автомобили навсегда изменили сильнейшие армии мира. Вторая Мировая стала войной моторов. Сергей Асланян, радиоведущий, историк, опытный стрелок и кавалерист вместе с певицей Юлей Чичериной обсудили, каким должен быть идеальный армейский автомобиль, у какой армии машины были лучше, на чем ездил Жуков и какое будущее ждёт военные автомобили. audio/mpeg

О том, как автомобили впервые заступили на военную службу, как изменялись в угоду требованиям войны, и чем машины могут удивить сегодня - рассказали радиоведущий, историк и кавалерист Сергей Асланян и опытный автолюбитель, певица Юлия Чичерина, регулярно посещающая зоны боевых действий.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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