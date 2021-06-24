https://ria.ru/20210624/vokalist-1738380124.html

У вокалиста группы Blink-182 диагностировали рак

У вокалиста группы Blink-182 диагностировали рак - РИА Новости, 24.06.2021

У вокалиста группы Blink-182 диагностировали рак

Бас-гитарист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностирован рак. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:50

2021-06-24T10:50

2021-06-24T10:50

культура

калифорния

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Бас-гитарист и вокалист американской панк-рок-группы Blink-182 Марк Хоппус сообщил, что у него диагностирован рак."Последние три месяца я прохожу химиотерапию от рака. У меня рак. Это паршиво, и мне страшно, но в то же время мне повезло с невероятными врачами, семьей и друзьями, помогающими мне справиться с этим", - говорится в заявлении 49-летнего музыканта, опубликованном в его Twitter.Хоппус также отметил, что впереди его ждут еще месяцы лечения, но при этом он старается сохранять надежду и "позитивный настрой"."Жду не дождусь, когда освобожусь от рака и смогу увидеть всех вас на концерте в ближайшем будущем", - добавил исполнитель.При этом музыкант не уточнил, какого типа рак у него обнаружен.Группа Blink-182 была создана в 1992 году в Калифорнии. Основателями были Марк Хоппус, а также гитарист и вокалист Том Делонг и барабанщик Скотт Рэйнор.

https://ria.ru/20210623/rak-1738239198.html

https://ria.ru/20210622/friends-1738051323.html

калифорния

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2021

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калифорния