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Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender

Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender - РИА Новости, 24.06.2021

Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender

В Сети появилось видео с эсминца Defender, который накануне нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Видео публикует британская... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:52

2021-06-24T09:52

2021-06-24T10:00

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

минобороны великобритании

су-24м

великобритания

республика крым

украина

безопасность

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Сети появилось видео с эсминца Defender, который накануне нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Видео публикует британская общенациональная телерадиовещательная организации Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента.На записи видны пролеты российских бомбардировщиков, а также слышны предупредительные выстрелы.Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.

россия

великобритания

республика крым

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, минобороны великобритании, су-24м, великобритания, республика крым, украина, безопасность