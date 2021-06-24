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Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender - РИА Новости, 24.06.2021
Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
В Сети появилось видео с эсминца Defender, который накануне нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Видео публикует британская... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:52
2021-06-24T09:52
2021-06-24T10:00
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
минобороны великобритании
су-24м
великобритания
республика крым
украина
безопасность
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Сети появилось видео с эсминца Defender, который накануне нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Видео публикует британская общенациональная телерадиовещательная организации Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента.На записи видны пролеты российских бомбардировщиков, а также слышны предупредительные выстрелы.Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
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РИА Новости
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РИА Новости
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, минобороны великобритании, су-24м, великобритания, республика крым, украина, безопасность
Опубликовано видео с борта нарушившего границу России эсминца Defender
09:52 24.06.2021 (обновлено: 10:00 24.06.2021)
Би-би-си опубликовала видео с борта нарушившего границу России британского эсминца Defender