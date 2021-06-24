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Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 24.06.2021
Вертолет Ми-8
В четверг в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:54
2021-06-24T22:54
россия
ми-8
справки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В четверг в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж из трех человек погиб при крушении.Ниже приводится справка о вертолете Ми-8Ми-8 – многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет имеет возможность применения в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию), прост в эксплуатации и обслуживании.Разработка вертолета В-8 (Ми-8) началась в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", входящий в холдинг "Вертолеты России") в мае 1960 года для замены хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации многоцелевого поршневого вертолета Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолет разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на ОАО "Казанский вертолетный завод" и ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод".На вертолетах Ми-8 в 1964-1969 годах было установлено семь мировых рекордов (в основном женщинами-вертолетчицами).Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным шасси.Лопасти несущего винта цельнометаллические. Они состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. Все лопасти несущего винта оснащены пневматической сигнализацией повреждения лонжерона. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 килограмм.При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоту полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.Вертолет, в основном, используется в транспортном и пассажирском вариантах. В пассажирском варианте вертолет (Ми-8П) оборудован для перевозки 28 пассажиров.Военный вариант Ми-8Т имеет пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины.Ми-8МТ – модификация вертолета, которая явилась логическим завершением перехода от транспортного к транспортно-боевому вертолету. Установлены более современные двигатели ТВЗ-117 МТ с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники. Для борьбы с ракетами типа "земля-воздух" имеются системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных ИК-сигналов. В 1979-1988 годах вертолет Ми-8МТ принимал участие в военном конфликте в Афганистане.Ми-8 может использоваться при решении самых различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.Вертолеты Ми-8 являются наиболее распространенными в мире транспортными вертолетами.По числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни. Модификации создавались на МВЗ им. М.Л. Миля, на казанском и улан-удэнском заводах, ремонтных предприятиях, непосредственно в воинских частях и отрядах Аэрофлота, а также за рубежом в процессе эксплуатации.Тактико-технические характеристики вертолета:Экипаж - 3 человека.Максимальная взлетная масса - 13 000 кг.Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2.Мощность – 2 на 1620 кВт.Длина – 18,424/25,352 м.Высота - 4,756/5,552 м.Максимальная скорость - 250 км/ч.Практическая дальность полета – 950 км.Практический потолок - 5000 м.Полезная нагрузка - до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими, или 4000 кг груза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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россия, ми-8, справки
Вертолет Ми-8
22:54 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко

Вертолет Ми-8

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В четверг в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж из трех человек погиб при крушении.
Ниже приводится справка о вертолете Ми-8
Ми-8 – многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет имеет возможность применения в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию), прост в эксплуатации и обслуживании.
Разработка вертолета В-8 (Ми-8) началась в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", входящий в холдинг "Вертолеты России") в мае 1960 года для замены хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации многоцелевого поршневого вертолета Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолет разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.
Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.
Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на ОАО "Казанский вертолетный завод" и ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод".
На вертолетах Ми-8 в 1964-1969 годах было установлено семь мировых рекордов (в основном женщинами-вертолетчицами).
Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным шасси.
Лопасти несущего винта цельнометаллические. Они состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. Все лопасти несущего винта оснащены пневматической сигнализацией повреждения лонжерона. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 килограмм.
При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоту полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.
Вертолет, в основном, используется в транспортном и пассажирском вариантах. В пассажирском варианте вертолет (Ми-8П) оборудован для перевозки 28 пассажиров.
Военный вариант Ми-8Т имеет пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины.
Ми-8МТ – модификация вертолета, которая явилась логическим завершением перехода от транспортного к транспортно-боевому вертолету. Установлены более современные двигатели ТВЗ-117 МТ с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники. Для борьбы с ракетами типа "земля-воздух" имеются системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных ИК-сигналов. В 1979-1988 годах вертолет Ми-8МТ принимал участие в военном конфликте в Афганистане.
Ми-8 может использоваться при решении самых различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.
Вертолеты Ми-8 являются наиболее распространенными в мире транспортными вертолетами.
По числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни. Модификации создавались на МВЗ им. М.Л. Миля, на казанском и улан-удэнском заводах, ремонтных предприятиях, непосредственно в воинских частях и отрядах Аэрофлота, а также за рубежом в процессе эксплуатации.
Тактико-технические характеристики вертолета:
Экипаж - 3 человека.
Максимальная взлетная масса - 13 000 кг.
Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2.
Мощность – 2 на 1620 кВт.
Длина – 18,424/25,352 м.
Высота - 4,756/5,552 м.
Максимальная скорость - 250 км/ч.
Практическая дальность полета – 950 км.
Практический потолок - 5000 м.
Полезная нагрузка - до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими, или 4000 кг груза.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияМи-8Справки
 
 
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