https://ria.ru/20210624/vertolet-1738513097.html

Вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 24.06.2021

Вертолет Ми-8

В четверг в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:54

2021-06-24T22:54

2021-06-24T22:54

россия

ми-8

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731473182_444:1:2593:1210_1920x0_80_0_0_f2cab596afa51b20603b880c2482b61a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В четверг в Ленинградской области потерпел крушение вертолет Росгвардии Ми-8. Машина выполняла учебно-тренировочный полет. По предварительной информации, экипаж из трех человек погиб при крушении.Ниже приводится справка о вертолете Ми-8Ми-8 – многофункциональный вертолет, сферы применения которого расширяются за счет постоянной модернизации и возможности оснащения его широким набором дополнительного оборудования для выполнения различных задач. Вертолет имеет возможность применения в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию), прост в эксплуатации и обслуживании.Разработка вертолета В-8 (Ми-8) началась в ОКБ им. М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", входящий в холдинг "Вертолеты России") в мае 1960 года для замены хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации многоцелевого поршневого вертолета Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолет разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.Серийное производство Ми-8 началось в 1965 году на ОАО "Казанский вертолетный завод" и ОАО "Улан-Удэнский вертолетный завод".На вертолетах Ми-8 в 1964-1969 годах было установлено семь мировых рекордов (в основном женщинами-вертолетчицами).Вертолет выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, двумя газотурбинными двигателями и трехопорным шасси.Лопасти несущего винта цельнометаллические. Они состоят из полого лонжерона, спрессованного из алюминиевого сплава. Все лопасти несущего винта оснащены пневматической сигнализацией повреждения лонжерона. В системе управления используются мощные гидроусилители. Ми-8 оборудован противообледенительной системой, которая работает как в автоматическом, так и в ручном режимах. Система внешней подвески вертолета позволяет перевозить грузы массой до 3000 килограмм.При отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность, при этом горизонтальный полет выполняется без снижения высоты. Ми-8 оборудован автопилотом, обеспечивающим стабилизацию крена, тангажа и рыскания, а также постоянную высоту полета. Навигационно-пилотажные приборы и радиосредства, которыми оснащен вертолет, позволяют совершать полеты в любое время суток и в сложных метеоусловиях.Вертолет, в основном, используется в транспортном и пассажирском вариантах. В пассажирском варианте вертолет (Ми-8П) оборудован для перевозки 28 пассажиров.Военный вариант Ми-8Т имеет пилоны для подвески вооружения (неуправляемые ракеты, бомбы). Следующая военная модификация Ми-8ТВ имеет усиленные пилоны для подвески большого количества вооружения, а также пулеметную установку в носовой части кабины.Ми-8МТ – модификация вертолета, которая явилась логическим завершением перехода от транспортного к транспортно-боевому вертолету. Установлены более современные двигатели ТВЗ-117 МТ с дополнительной газотурбинной установкой АИ-9В и пылезащитным устройством на входе в воздухозаборники. Для борьбы с ракетами типа "земля-воздух" имеются системы рассеивания горячих газов двигателей, отстрела ложных тепловых целей и генерации импульсных ИК-сигналов. В 1979-1988 годах вертолет Ми-8МТ принимал участие в военном конфликте в Афганистане.Ми-8 может использоваться при решении самых различных задач: для огневой поддержки, подавления огневых точек, доставки десанта, перевозки боеприпасов, оружия, грузов, продуктов, медикаментов, эвакуации раненых и погибших.Вертолеты Ми-8 являются наиболее распространенными в мире транспортными вертолетами.По числу модификаций Ми-8 является мировым рекордсменом. Их насчитывается более сотни. Модификации создавались на МВЗ им. М.Л. Миля, на казанском и улан-удэнском заводах, ремонтных предприятиях, непосредственно в воинских частях и отрядах Аэрофлота, а также за рубежом в процессе эксплуатации.Тактико-технические характеристики вертолета:Экипаж - 3 человека.Максимальная взлетная масса - 13 000 кг.Двигатель ГТД Климов ТВ3-117 – 2.Мощность – 2 на 1620 кВт.Длина – 18,424/25,352 м.Высота - 4,756/5,552 м.Максимальная скорость - 250 км/ч.Практическая дальность полета – 950 км.Практический потолок - 5000 м.Полезная нагрузка - до 24 пассажиров или 12 носилок с сопровождающими, или 4000 кг груза.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-8, справки