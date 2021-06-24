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Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода

Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021

Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода

Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:08

2021-06-24T10:08

2021-06-24T13:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.Эта норма вступает в силу с сегодняшнего дня и продлится до 11 июля включительно.Ранее стало известно, что с 28 июня посещать все заведения общепита в столице смогут те, кто привился, кто переболел, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус надо с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.Детей и подростков в сопровождении взрослых разрешено пускать в кафе и рестораны без QR-кода.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-24T10:08 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество