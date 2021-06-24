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Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода
Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021
Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода
Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:08
2021-06-24T13:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.Эта норма вступает в силу с сегодняшнего дня и продлится до 11 июля включительно.Ранее стало известно, что с 28 июня посещать все заведения общепита в столице смогут те, кто привился, кто переболел, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус надо с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.Детей и подростков в сопровождении взрослых разрешено пускать в кафе и рестораны без QR-кода.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Московские власти разрешат посещать летние веранды без QR-кода
10:08 24.06.2021 (обновлено: 13:17 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде кафе
Посетители на летней веранде кафе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Московские власти разрешили посещать летние веранды и кафе без QR-кода до 12 июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Посещать сезонные летние кафе и веранды в Москве можно будет без предъявления QR-кода. Соответствующий указ мэра столицы Сергея Собянина опубликован на его сайте.
Эта норма вступает в силу с сегодняшнего дня и продлится до 11 июля включительно.
Ранее стало известно, что с 28 июня посещать все заведения общепита в столице смогут те, кто привился, кто переболел, или люди с отрицательным ПЦР-тестом.
Подтверждать такой статус надо с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах.
Детей и подростков в сопровождении взрослых разрешено пускать в кафе и рестораны без QR-кода.
 
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