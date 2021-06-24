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В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных
В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России стран... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:38
2021-06-24T12:38
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
су-24м
георгий мурадов
дмитрий песков
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России стран после инцидента с эсминцем в Черном море.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия. После инцидента в Черном море вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил включить в список недружественных России стран и Великобританию.
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, георгий мурадов, дмитрий песков, чехия, сша, в мире
В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных
12:38 24.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России стран после инцидента с эсминцем в Черном море.
В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
"Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия. После инцидента в Черном море вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил включить в список недружественных России стран и Великобританию.
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 11:45
МИД предложил Лондону переименовать эсминец после инцидента в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияСу-24МГеоргий МурадовДмитрий ПесковЧехияСШАВ мире
 
 
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