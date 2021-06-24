https://ria.ru/20210624/velikobritaniya-1738403225.html

В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных

В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных - РИА Новости, 24.06.2021

В Кремле оценили возможность внесения Британии в список недружественных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России стран... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:38

2021-06-24T12:38

2021-06-24T12:38

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

су-24м

георгий мурадов

дмитрий песков

чехия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности внесения Великобритании в список недружественных России стран после инцидента с эсминцем в Черном море.В среду минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Мне об этом ничего не известно", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия. После инцидента в Черном море вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил включить в список недружественных России стран и Великобританию.

https://ria.ru/20210624/esminets-1738391895.html

россия

чехия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, су-24м, георгий мурадов, дмитрий песков, чехия, сша, в мире