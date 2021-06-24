https://ria.ru/20210624/valam-1738507428.html

На Валааме будут выгонять из монастыря не привившихся насельников

На Валааме будут выгонять из монастыря не привившихся насельников - РИА Новости, 25.06.2021

На Валааме будут выгонять из монастыря не привившихся насельников

монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев). РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T21:31

2021-06-24T21:31

2021-06-25T01:06

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

россия

ладожское озеро

ржд

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все живущие при Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном монастыре обязаны вакцинироваться от коронавируса, а отказавшихся будут выгонять из обители, сказал РИА Новости наместник ставропигиального мужского монастыря, епископ Троицкий Панкратий (Жердев).По его словам, вакцинация от коронавируса будет необходима для живущих при монастыре трудников, братии монастыря, духовенства и наемных работников. "Принцип, основополагающий для любого монастыря: послушание игумену, священноначалию. Если он соблюдается - то монастырь нормально существует и развивается, если нет - то все рушится. Поэтому такой серьезный вопрос я не мог оставить на свободную волю - есть благословение", - сказал епископ. Отказывающихся от вакцинации, по его словам, "просто удаляют из монастыря без всякого содержания". "Есть и такие, к сожалению - немного, но есть", - добавил наместник монастыря.Приезжающих в монастырь волонтеров, как рассказал епископ Панкратий, обитель попросит предоставить справки о вакцинации или результаты тестов ПЦР. "Но если мы будем привиты - то нам так уже страшно не будет", - добавил он.Сам епископ Панкратий привился вакциной "Спутник V" в сентябре 2020 года и готовился к ревакцинации, однако заразился сначала ОРЗ, а потом индийским штаммом коронавируса. "Я выступаю за абсолютно полную, стопроцентную вакцинацию всего населения Российской Федерации. Это моя позиция: я был только что сам в красной зоне, при смерти, я видел людей, которые ждут смерти на ИВЛ, вопрос - когда они умрут? Видел молодых совсем людей, которые приходили в тяжелом состоянии. Поэтому какая-то полемика, какие-то мнения, они абсолютно неуместны", - заключил епископ.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.В мае в монастыре начался паломнический сезон. Кроме того, компания "РЖД" начала продажу билетов на составные маршруты Москва-Сортавала-Валаам и Санкт-Петербург-Сортавала-Валаам: монастырь разработал однодневную программу для паломников, которые теперь могут посетить монастырь, купив единый билет на поезд и "Метеор" до острова.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html

https://ria.ru/20210604/valaam-1735646822.html

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вакцинация россиян от covid-19, россия, ладожское озеро, ржд