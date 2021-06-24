https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738604538.html

Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому

Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому - РИА Новости, 25.06.2021

Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому

В Московской области сделать вакцину маломобильным гражданам можно на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-24T14:31

2021-06-24T14:31

2021-06-25T14:34

новости подмосковья

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738599540_0:121:3173:1906_1920x0_80_0_0_1c4739126fa6a3558724b4b2366d5536.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области сделать вакцину маломобильным гражданам можно на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Рестораны и кафе могут посещать жители, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев и имеющие соответствующий сертификат с QR-кодом, для всех остальных общепит, за исключением летних веранд, будет закрыт. Также ограничения коснулись инфраструктуры парков - ей пользоваться нельзя, и гостиниц - они заселяют на срок от трёх дней только защищённых от коронавируса граждан.Отмечается, что для получения сертификата с QR-кодом необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Другие документы не имеют официального статуса, которые подтверждают прохождение вакцинации. Сертификат о вакцинации от COVID-19 после введения второго компонента вакцины появится в личном кабинете на федеральном портале ГосуслугСертификат с кодом также должен появиться в личном кабинете на портале Госуслуг у официально переболевших коронавирусом не менее 6 месяцев назад граждан. Он действителен полгода с момента выздоровления. Вакцинацию от COVID-19 рекомендуется пройти всем, кто переболел более полугода назад, независимо от количества антител, пояснили в пресс-службе.Также подчеркивается, что на данный момент ограничений на пользование общественным транспортом и пригородными поездами на территории Московской области нет. Посещение парков с соблюдением масочного режима и социальной дистанции остается открытым.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/podmoskove-1738334850.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)