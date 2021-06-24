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https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738604538.html
Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому
Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому - РИА Новости, 25.06.2021
Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому
В Московской области сделать вакцину маломобильным гражданам можно на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-24T14:31
2021-06-25T14:34
новости подмосковья
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области сделать вакцину маломобильным гражданам можно на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Рестораны и кафе могут посещать жители, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев и имеющие соответствующий сертификат с QR-кодом, для всех остальных общепит, за исключением летних веранд, будет закрыт. Также ограничения коснулись инфраструктуры парков - ей пользоваться нельзя, и гостиниц - они заселяют на срок от трёх дней только защищённых от коронавируса граждан.Отмечается, что для получения сертификата с QR-кодом необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Другие документы не имеют официального статуса, которые подтверждают прохождение вакцинации. Сертификат о вакцинации от COVID-19 после введения второго компонента вакцины появится в личном кабинете на федеральном портале ГосуслугСертификат с кодом также должен появиться в личном кабинете на портале Госуслуг у официально переболевших коронавирусом не менее 6 месяцев назад граждан. Он действителен полгода с момента выздоровления. Вакцинацию от COVID-19 рекомендуется пройти всем, кто переболел более полугода назад, независимо от количества антител, пояснили в пресс-службе.Также подчеркивается, что на данный момент ограничений на пользование общественным транспортом и пригородными поездами на территории Московской области нет. Посещение парков с соблюдением масочного режима и социальной дистанции остается открытым.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Вакцинацию маломобильных граждан в Подмосковье можно провести на дому

14:31 24.06.2021 (обновлено: 14:34 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Московской области сделать вакцину маломобильным гражданам можно на дому, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Рестораны и кафе могут посещать жители, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев и имеющие соответствующий сертификат с QR-кодом, для всех остальных общепит, за исключением летних веранд, будет закрыт. Также ограничения коснулись инфраструктуры парков - ей пользоваться нельзя, и гостиниц - они заселяют на срок от трёх дней только защищённых от коронавируса граждан.
"Для вакцинация маломобильных граждан на дому необходимо вызвать медицинского специалиста из поликлиники по месту прикрепления", - следует из сообщения.
Отмечается, что для получения сертификата с QR-кодом необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. Другие документы не имеют официального статуса, которые подтверждают прохождение вакцинации. Сертификат о вакцинации от COVID-19 после введения второго компонента вакцины появится в личном кабинете на федеральном портале Госуслуг
"Если у Вас возникли сложности, необходимо оставить обращение на портале Госуслуг, или обратиться в медицинскую организацию, где была проведена вакцинация вторым компонентом", - следует из релиза.
Сертификат с кодом также должен появиться в личном кабинете на портале Госуслуг у официально переболевших коронавирусом не менее 6 месяцев назад граждан. Он действителен полгода с момента выздоровления. Вакцинацию от COVID-19 рекомендуется пройти всем, кто переболел более полугода назад, независимо от количества антител, пояснили в пресс-службе.
"Некорректно обозначать пороговое значение антител, при котором человек гарантированно не заболеет COVID-19. Всё очень индивидуально. Поэтому только вакцинация помогает поддерживать высокий уровень антител, что позволяет свести к минимуму вероятность заболевания, а в случае инфицирования болезнь будет протекать в легкой форме", - поделились в пресс-службе ведомства.
Также подчеркивается, что на данный момент ограничений на пользование общественным транспортом и пригородными поездами на территории Московской области нет. Посещение парков с соблюдением масочного режима и социальной дистанции остается открытым.
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