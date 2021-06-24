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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738513937.html
В Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации
В Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021
В Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации
Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:12
2021-06-24T23:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов."Все зависит от того, как будет развиваться ситуация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "78".Как напомнил Беглов, до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию. При этом, по его оценке, высока и целесообразность вакцинации в такой сфере, как городское хозяйство."Мы должны сохранить кадровый потенциал, который обслуживает город и горожан. Это учителя, врачи, транспортники, энергетики... Им необходимо прививаться", - отметил Беглов.Александр Беглов поблагодарил рестораторов и представителей крупных торговых центров, добровольно взявших на себя обязательства по организации вакцинации своих сотрудников."Мы нашли понимание у рестораторов, работников общепита, представителей крупных торговых центров. В некоторых местах даже размещаются таблички о том, что коллектив организации привит. Это ответственная позиция", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".Беглов призвал жителей Петербурга активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет к инфекции."Преодоление любой эпидемии зависит не только от действий властей. Это результат консолидированных действий и жителей, и власти", - сказал Беглов.Губернатор напомнил, что до 15 августа 65% госслужащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации
23:12 24.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в торговом центре в Новосибирске
Вакцинация от COVID-19 в торговом центре в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Петербурге оценили возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Перспектива введения обязательной вакцинации от коронавируса в Петербурге зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала "78".
Как напомнил Беглов, до 15 августа 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию. При этом, по его оценке, высока и целесообразность вакцинации в такой сфере, как городское хозяйство.
"Мы должны сохранить кадровый потенциал, который обслуживает город и горожан. Это учителя, врачи, транспортники, энергетики... Им необходимо прививаться", - отметил Беглов.
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Александр Беглов поблагодарил рестораторов и представителей крупных торговых центров, добровольно взявших на себя обязательства по организации вакцинации своих сотрудников.
"Мы нашли понимание у рестораторов, работников общепита, представителей крупных торговых центров. В некоторых местах даже размещаются таблички о том, что коллектив организации привит. Это ответственная позиция", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".
Беглов призвал жителей Петербурга активнее вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет к инфекции.
"Преодоление любой эпидемии зависит не только от действий властей. Это результат консолидированных действий и жителей, и власти", - сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что до 15 августа 65% госслужащих, включая сотрудников подведомственных организаций, должны будут пройти вакцинацию.
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