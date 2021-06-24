https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html
В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников
В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников - РИА Новости, 24.06.2021
В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников
Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опроверг информацию о том, что священники и сотрудники приходов Московской городской РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:34
2021-06-24T16:34
2021-06-24T17:59
религия
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская патриархия
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опроверг информацию о том, что священники и сотрудники приходов Московской городской епархии обязаны сделать прививки от коронавируса."В последние дни стали циркулировать ложные слухи о намерениях священноначалия требовать от клириков и сотрудников московских приходов обязательной вакцинации. Вполне официально могу сказать, что таких намерений нет. Определенные вопросы возникнут лишь у руководителей юридических структур, учрежденных религиозными организациями, если эти юридические структуры (например, магазины) подпадают под постановления городских властей", - написал епископ в своем Telegram-канале в четверг.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html
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религия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва
В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников
16:34 24.06.2021 (обновлено: 17:59 24.06.2021)
В РПЦ опровергли сообщения, что священники Московской городской епархии обязаны вакцинироваться