https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html

В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников

В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников - РИА Новости, 24.06.2021

В РПЦ опровергли сообщения об обязательной вакцинации священников

Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опроверг информацию о том, что священники и сотрудники приходов Московской городской РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:34

2021-06-24T16:34

2021-06-24T17:59

религия

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская патриархия

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опроверг информацию о том, что священники и сотрудники приходов Московской городской епархии обязаны сделать прививки от коронавируса."В последние дни стали циркулировать ложные слухи о намерениях священноначалия требовать от клириков и сотрудников московских приходов обязательной вакцинации. Вполне официально могу сказать, что таких намерений нет. Определенные вопросы возникнут лишь у руководителей юридических структур, учрежденных религиозными организациями, если эти юридические структуры (например, магазины) подпадают под постановления городских властей", - написал епископ в своем Telegram-канале в четверг.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210616/vaktsinatsiya-1737258573.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская патриархия, сергей собянин, москва