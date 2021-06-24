В КПРФ раскритиковали меры властей для ускорения вакцинации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖитель Москвы выходит из павильона "Здоровая Москва" в парке "Музеон" после вакцинации от covid-19
Член ЦК КПРФ Николай Осадчий раскритиковал меры властей для ускорения вакцинации населения
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Член ЦК КПРФ, первый секретарь Краснодарского крайкома Николай Осадчий раскритиковал меры властей для ускорения темпов вакцинации населения.
"Сейчас, на мой взгляд, важнейший вопрос - это отношение к вакцинации. Мы правильно отмечаем, что темпы вакцинации невысоки и приводим в пример СССР, где реально работали методы борьбы против опасных инфекций ... но в нынешней системе нет того государственного управления, и того уровня доверия граждан к власти и к медицине, которая была в СССР... Люди воспринимают вакцинацию как очередной обман. Мы должны заявить, что принуждение, путь, которым пытается идти государство, не решит проблему эпидемии, а доверие к власти при насильственных мерах и вовсе сойдёт на нет. Начинается дискриминация непривитых. Утрата властью своей легитимности - это ситуация, которая чревата хаосом и распадом как общества, так и государства. В один миг вернуть доверие граждан невозможно. Нужно время и реальные шаги", - сказал Осадчий в ходе своего выступления на съезде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что непривитые от коронавируса и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение, а самое страшное деление россиян – на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании и тех, кто не лежит.
В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что соблюдение правил, которые рекомендуются медицинскими специалистами и ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления сложившейся в России в последние три недели сложной ситуации.
Второй этап ХVIII съезда КПРФ проходит в подмосковном Рождествено в четверг.