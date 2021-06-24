https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738426821.html

В КПРФ раскритиковали меры властей для ускорения вакцинации

В КПРФ раскритиковали меры властей для ускорения вакцинации - РИА Новости, 24.06.2021

В КПРФ раскритиковали меры властей для ускорения вакцинации

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Краснодарского крайкома Николай Осадчий раскритиковал меры властей для ускорения темпов вакцинации населения. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:11

2021-06-24T14:11

2021-06-24T14:11

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

кпрф

дмитрий песков

ссср

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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Член ЦК КПРФ, первый секретарь Краснодарского крайкома Николай Осадчий раскритиковал меры властей для ускорения темпов вакцинации населения."Сейчас, на мой взгляд, важнейший вопрос - это отношение к вакцинации. Мы правильно отмечаем, что темпы вакцинации невысоки и приводим в пример СССР, где реально работали методы борьбы против опасных инфекций ... но в нынешней системе нет того государственного управления, и того уровня доверия граждан к власти и к медицине, которая была в СССР... Люди воспринимают вакцинацию как очередной обман. Мы должны заявить, что принуждение, путь, которым пытается идти государство, не решит проблему эпидемии, а доверие к власти при насильственных мерах и вовсе сойдёт на нет. Начинается дискриминация непривитых. Утрата властью своей легитимности - это ситуация, которая чревата хаосом и распадом как общества, так и государства. В один миг вернуть доверие граждан невозможно. Нужно время и реальные шаги", - сказал Осадчий в ходе своего выступления на съезде.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что непривитые от коронавируса и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение, а самое страшное деление россиян – на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании и тех, кто не лежит.В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что соблюдение правил, которые рекомендуются медицинскими специалистами и ограничительные меры имеют чрезвычайно важное значение для преодоления сложившейся в России в последние три недели сложной ситуации.Второй этап ХVIII съезда КПРФ проходит в подмосковном Рождествено в четверг.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738422711.html

https://ria.ru/20210624/odnoklassniki-1738414368.html

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, татьяна голикова, кпрф, дмитрий песков, ссср