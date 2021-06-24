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Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли

Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли

К сфере торговли, где должны быть привиты от COVID 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:39

2021-06-24T08:39

2021-06-24T08:40

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

вакцинация

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. К сфере торговли, где должны быть привиты от COVID 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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