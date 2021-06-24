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Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
К сфере торговли, где должны быть привиты от COVID 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:39
2021-06-24T08:40
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
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вакцинация
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. К сфере торговли, где должны быть привиты от COVID 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество
Оперштаб Москвы разъяснил требования к вакцинированию работников торговли
08:39 24.06.2021 (обновлено: 08:40 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница супермаркета в Москве
Сотрудница супермаркета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оперштаб: в сферу торговли, где надо привить 60% работников, входят оптовая и дистанционная

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. К сфере торговли, где должны быть привиты от COVID 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но также оптовая и дистанционная, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"К сфере торговли относится не только розничная торговля (продажа на месте товаров розничному потребителю-гражданину) но и оптовая и дистанционная торговля. Она не предусматривает посещения гражданами общественных мест, но тем не менее предполагает прямой контакт с конечным потребителем в момент получения товара", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМоскваВакцинацияОбщество
 
 
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