https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354216.html

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса - РИА Новости, 24.06.2021

ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:19

2021-06-24T06:19

2021-06-24T07:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

воз

дети

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.Прививочная кампания, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято соответствующее решение.Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки некоторые субъекты на прошлой неделе ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Кроме того, разрабатываются протоколы ревакцинации. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, в период подъема заболеваемости повторную прививку от коронавируса следует делать раз в полгода, "при спокойной ситуации" — раз в год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/koronavirus-1737978914.html

https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738186621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, дети