https://ria.ru/20210624/ultrafiolet-1738440881.html
Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета
Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета - РИА Новости, 24.06.2021
Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета
До конца этой недели в Москве сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:03
2021-06-24T15:03
2021-06-24T15:16
gismeteo
леонид старков
роман вильфанд
гидрометцентр
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общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. До конца этой недели в Москве сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели.
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gismeteo, леонид старков, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета
15:03 24.06.2021 (обновлено: 15:16 24.06.2021)
Роман Вильфанд предупредил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолетового излучения