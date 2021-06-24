https://ria.ru/20210624/ultrafiolet-1738440881.html

Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета

Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета - РИА Новости, 24.06.2021

Вильфанд заявил о редчайшем для Москвы уровне опасности ультрафиолета

До конца этой недели в Москве сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:03

2021-06-24T15:03

2021-06-24T15:16

gismeteo

леонид старков

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738407889_0:53:3451:1994_1920x0_80_0_0_460984f9d5ceba090b53e305da83cfda.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. До конца этой недели в Москве сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении.Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, что аномально высокие температуры сохранятся в европейской части России как минимум до конца недели.

https://ria.ru/20210624/pogoda-1738428821.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gismeteo, леонид старков, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество