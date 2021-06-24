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В Москве мужчина укусил полицейского
В Москве мужчина укусил полицейского - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве мужчина укусил полицейского
Конфликт произошел на Зубовском бульваре в Москве, один из его участников нанёс телесные повреждения прибывшему на место полицейскому, ведётся разбирательство,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:49
2021-06-24T23:49
россия
гумвд
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Конфликт произошел на Зубовском бульваре в Москве, один из его участников нанёс телесные повреждения прибывшему на место полицейскому, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."На службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 2 по Зубовскому бульвару. Один из участников инцидента в ходе разбирательства причинил телесные повреждения полицейскому, прибывшему на место происшествия. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, говорить о нападении, возможно, преждевременно."Один из участников конфликта укусил полицейского", - сказал собеседник агентства.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, после инцидента правоохранители возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала она.По данным следствия, вечером в четверг пьяный мужчина, находясь на проезжей части Зубовского бульвара в Москве, напал на двух полицейских, "прибывших для пресечения его противоправных действий в отношении водителя городского общественного транспорта".
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россия
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россия, гумвд, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве мужчина укусил полицейского
23:49 24.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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На Зубовском бульваре в Москве мужчина укусил приехавшего на вызов полицейского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Конфликт произошел на Зубовском бульваре в Москве, один из его участников нанёс телесные повреждения прибывшему на место полицейскому, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"На службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 2 по Зубовскому бульвару. Один из участников инцидента в ходе разбирательства причинил телесные повреждения полицейскому, прибывшему на место происшествия. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.
При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, говорить о нападении, возможно, преждевременно.
"Один из участников конфликта укусил полицейского", - сказал собеседник агентства.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, после инцидента правоохранители возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала она.
По данным следствия, вечером в четверг пьяный мужчина, находясь на проезжей части Зубовского бульвара в Москве, напал на двух полицейских, "прибывших для пресечения его противоправных действий в отношении водителя городского общественного транспорта".
 
РоссияГУМВДЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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