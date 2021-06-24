https://ria.ru/20210624/ukus-1738517156.html

В Москве мужчина укусил полицейского

В Москве мужчина укусил полицейского - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве мужчина укусил полицейского

Конфликт произошел на Зубовском бульваре в Москве, один из его участников нанёс телесные повреждения прибывшему на место полицейскому, ведётся разбирательство,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:49

2021-06-24T23:49

2021-06-24T23:49

россия

гумвд

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Конфликт произошел на Зубовском бульваре в Москве, один из его участников нанёс телесные повреждения прибывшему на место полицейскому, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."На службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами в районе дома 2 по Зубовскому бульвару. Один из участников инцидента в ходе разбирательства причинил телесные повреждения полицейскому, прибывшему на место происшествия. Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, говорить о нападении, возможно, преждевременно."Один из участников конфликта укусил полицейского", - сказал собеседник агентства.Как сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, после инцидента правоохранители возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "применение насилия в отношении представителя власти", - сказала она.По данным следствия, вечером в четверг пьяный мужчина, находясь на проезжей части Зубовского бульвара в Москве, напал на двух полицейских, "прибывших для пресечения его противоправных действий в отношении водителя городского общественного транспорта".

https://ria.ru/20210316/gonkong-1601417668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия