https://ria.ru/20210624/ukreplenie-1738349746.html

Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля

Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля - РИА Новости, 24.06.2021

Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля

Вряд ли можно сейчас спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью. Хотя по ряду факторов, играющих в пользу рубля и,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T03:18

2021-06-24T03:18

2021-06-24T03:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

федеральная резервная система сша

сша

рубль

экономика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вряд ли можно сейчас спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью. Хотя по ряду факторов, играющих в пользу рубля и, наоборот, в ущерб ему, можно оценить движение российской валюты, рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Банка России, который повысил ключевую ставку уже до 5,5% годовых и обещает не останавливаться на этом уровне. Беленькая обращает внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по ее мнению, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании. В США уже заговорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения. Изменились также прогнозы по росту ставки в 2023 году (не менее 2-х повышений), а не после. Не в пользу рубля играет и геополитический фон. В целом, по оценкам эксперта, можно ожидать консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро.

https://ria.ru/20210621/dollar-1737839265.html

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россия, федеральная резервная система сша, сша, рубль, экономика