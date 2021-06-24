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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210624/ukreplenie-1738349746.html
Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля
Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля - РИА Новости, 24.06.2021
Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля
Вряд ли можно сейчас спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью. Хотя по ряду факторов, играющих в пользу рубля и,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T03:18
2021-06-24T03:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
федеральная резервная система сша
сша
рубль
экономика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вряд ли можно сейчас спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью. Хотя по ряду факторов, играющих в пользу рубля и, наоборот, в ущерб ему, можно оценить движение российской валюты, рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Банка России, который повысил ключевую ставку уже до 5,5% годовых и обещает не останавливаться на этом уровне. Беленькая обращает внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по ее мнению, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании. В США уже заговорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения. Изменились также прогнозы по росту ставки в 2023 году (не менее 2-х повышений), а не после. Не в пользу рубля играет и геополитический фон. В целом, по оценкам эксперта, можно ожидать консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро.
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россия, федеральная резервная система сша, сша, рубль, экономика
Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля
03:18 24.06.2021 (обновлено: 03:29 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперт спрогнозировала максимальное укрепление рубля к концу лета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вряд ли можно сейчас спрогнозировать момент максимального укрепления рубля со стопроцентной вероятностью. Хотя по ряду факторов, играющих в пользу рубля и, наоборот, в ущерб ему, можно оценить движение российской валюты, рассказала агентству "Прайм" руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.
"Главный фактор в пользу укрепления рубля — рост мировых цен на нефть. Так, цена Brent впервые с 2018 года превысила $75 за баррель", — напоминает аналитик.
По ее словам, рубль поддержит пересмотр денежно-кредитной политики Банка России, который повысил ключевую ставку уже до 5,5% годовых и обещает не останавливаться на этом уровне.
Беленькая обращает внимание также и на сдерживающие укрепление рубля факторы. Это, по ее мнению, заметное изменение риторики ФРС на июньском заседании. В США уже заговорили о необходимости сворачивания программы количественного смягчения. Изменились также прогнозы по росту ставки в 2023 году (не менее 2-х повышений), а не после. Не в пользу рубля играет и геополитический фон.
В целом, по оценкам эксперта, можно ожидать консолидации курса рубля вблизи текущих значений. Целевой диапазон до конца лета по курсу USD/RUB составляет 71-74 рубля за доллар, а по курсу EUR/RUB — 85-88 рубля за евро.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияФедеральная резервная система СШАСШАРубльЭкономика
 
 
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