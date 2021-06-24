В Киеве назвали Черное море "опасным местом"
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что после инцидента с эсминцем Киев считает Черное море опасным местом
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что инцидент с предупредительной реакцией России на заход британского эсминца к берегам Крыма говорит о том, что Черное море опасно, поэтому Украина открыта для обсуждения с Евросоюзом путей для усиления безопасности в Черноморском регионе.
В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
По словам Кулебы, "есть разные версии того, что произошло между российским ВМФ и британским судном". "Но что бы не произошло, дух эскалации исходит от России, и это доказывает еще раз, что Черное море стало опасным местом из-за незаконной аннексии Крыма Россией", - заявил глава украинского МИД в ходе онлайн-конференции "Восточное партнерство в лучшем виде. Меморандум Ассоциированного трио – новый импульс для сотрудничества?"
"Мы открыты для обсуждения с Евросоюзом путей для усиления безопасности в Черноморском регионе", - сказал Кулеба.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в ситуации с нарушением британским эсминцем границы РФ показала, что для захода в ее воды нужно спрашивать разрешение. Она подчеркнула, что Россия - мирное государство, "но при этом мы знаем наши национальные интересы".
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".