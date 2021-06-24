https://ria.ru/20210624/ukraina-1738318068.html
Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами
Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами - РИА Новости, 24.06.2021
Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами
Госдолг Украины достиг 90 миллиардов долларов. Так закрывали дыру в бюджете, но теперь средства надо отдавать. Киеву предстоят пиковые выплаты — почти 16... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:00
2021-06-24T08:04
мвф
владимир зеленский
киев
украина
экономика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Госдолг Украины достиг 90 миллиардов долларов. Так закрывали дыру в бюджете, но теперь средства надо отдавать. Киеву предстоят пиковые выплаты — почти 16 миллиардов долларов. Чтобы погасить кредиты, срочно нужен новый транш от МВФ, однако фонд уже год "на паузе". Придется обойтись без помощи международных организаций и искать деньги на внешних рынках. При этом есть риск окончательно разориться: новые деньги обходятся слишком дорого.Берешь чужиеЕще в 2020-м в бюджете Украины образовалась огромная дыра. По данным Минфина, дефицит достиг 11 миллиардов долларов. Значение стало рекордным за пять лет. Экономика страны и без того не в лучшей форме, а в прошлом году по ней ударила и пандемия. В результате налоговые поступления в бюджет серьезно просели. С началом 2021-го разрыв в казне продолжил увеличиваться — еще минус миллиард за первый квартал.Как отметили в ведомстве, все это "потребует значительного финансирования, в том числе внешнего". Надежды по-прежнему возлагают на "дальнейшее сотрудничество с международными партнерами", которое должно обеспечить низкую стоимость новых привлечений и стабильный доступ на мировые финансовые рынки.МВФ на паузеКрупнейшие в этом году выплаты Украины по внешнему долгу приходятся на сентябрь. Уже через три месяца Минфину предстоит вернуть около шести миллиардов долларов. "В период с июля по сентябрь включительно необходимо отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует отправить нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов — процентные платежи", — отмечают украинские СМИ.Но, похоже, МВФ пока не собирается ничего давать. В июне 2020-го Киев договорился с Международным валютным фондом о кредитной линии на пять миллиардов долларов. Тогда же получил первый транш — 2,1 миллиарда. Остальные средства хотели выделить еще четырьмя траншами, но в итоге первый так и остался единственным. Таким образом, уже ровно год Киев сидит без денег главного кредитора."МВФ не дает деньги, потому что мы, как страна, к сожалению, "скомкали" некоторые обязательства и должны их возобновить", — прокомментировал ситуацию министр финансов Украины Сергей Марченко. Переговоры с Фондом окончательно застопорили отмена Конституционным судом электронного декларирования, конфликты вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и промедление с судебной реформой.Впрочем, по словам украинского президента, это опять же не проблема. Если денег не будет, республика справится своими силами, заверил он. То есть придется платить без помощи МВФ и занимать на внешних рынках. Другое дело, что деньги обойдутся слишком дорого.Ставки высокиС одной стороны, как указывают аналитики, рынок пока не верит в дефолт Украины по ее долгам — достаточно взглянуть на график стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) на пятилетние государственные облигации (CDS — это премия тому, кто принимает на себя риски обязательств третьей стороны, проще говоря, страховка от дефолта). "В марте 2020-го был резкий скачок стоимости свопов — до 960 пунктов. Для сравнения: стоимость CDS на Россию порядка 90 пунктов, на США — 8,5 пункта. Но затем график пошел на спад. Сейчас же CDS на уровне 400, что примерно сопоставимо с риском дефолта Турции. Госдолг Украины на приемлемом уровне — порядка 50-60% ВВП", — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.Деньги Киев достать может, но задорого: сейчас ставки по старым выпускам евробондов — семь-восемь процентов, по новым — около шести. И это — в мире околонулевых процентных ставок.Опасная стратегияВообще, стратегию, при которой Киев продолжает выходить на рынок государственного долга, одновременно разыскивая способы обойти требования МВФ, наблюдатели считают опасной. Объем заимствований растет как снежный ком, а правительство Зеленского лишь усугубляет проблему. Набирая кредиты без необходимых реформ, кабмин фактически толкает экономику на путь разорения.Агрессивно вторгаясь на рынки капитала, где Киев платит очень высокие процентные ставки, и уклоняясь от реформ, которых ждет МВФ, нынешняя администрация Украины подвергает страну все большему риску, указывает Foreing Policy.Как отмечает издание, картина выглядит совсем тревожно, если учесть продажи Украиной бумаг, привязанных к темпам роста ВВП. Их выпустили в ходе реструктуризации украинского долга в 2015-м, хотя экономисты эту идею критиковали.Как подчеркивают аналитики, все это серьезно снижает возможности Украины взять достаточно значительную сумму на внешних рынках: шансов на погашение такого заимствования мало. А потому уже задумали очередную реструктуризацию долга перед МВФ.Михаил Королюк из ИФК "Солид" отмечает: вывернув карманы и опустошив золотовалютные резервы, власти республики, скорее всего, пройдут осенний пик погашения. Но результат очевиден: значительная девальвация гривны и очередной виток снижения уровни жизни. В итоге Киев окажется в ситуации, когда "зима катит в глаза" — и дефолт вполне вероятен.
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мвф, владимир зеленский, киев, украина, экономика
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Госдолг Украины достиг 90 миллиардов долларов. Так закрывали дыру в бюджете, но теперь средства надо отдавать. Киеву предстоят пиковые выплаты — почти 16 миллиардов долларов. Чтобы погасить кредиты, срочно нужен новый транш от МВФ, однако фонд уже год "на паузе". Придется обойтись без помощи международных организаций и искать деньги на внешних рынках. При этом есть риск окончательно разориться: новые деньги обходятся слишком дорого.
Берешь чужие
Еще в 2020-м в бюджете Украины образовалась огромная дыра. По данным Минфина, дефицит достиг 11 миллиардов долларов. Значение стало рекордным за пять лет. Экономика страны и без того не в лучшей форме, а в прошлом году по ней ударила и пандемия. В результате налоговые поступления в бюджет серьезно просели. С началом 2021-го разрыв в казне продолжил увеличиваться — еще минус миллиард за первый квартал.
Чтобы профинансировать дефицит госбюджета, Украина активно берет займы. Совокупный государственный и гарантированный государством долг уже превысил 90 миллиардов долларов — почти 65% ВВП. Между тем в 2021-м предстоят пиковые выплаты по внешним кредитам. По данным украинского Минфина, это почти 20 миллиардов долларов, из которых более четверти — проценты.
Как отметили в ведомстве, все это "потребует значительного финансирования, в том числе внешнего". Надежды по-прежнему возлагают на "дальнейшее сотрудничество с международными партнерами", которое должно обеспечить низкую стоимость новых привлечений и стабильный доступ на мировые финансовые рынки.
МВФ на паузе
Крупнейшие в этом году выплаты Украины по внешнему долгу приходятся на сентябрь. Уже через три месяца Минфину предстоит вернуть около шести миллиардов долларов. "В период с июля по сентябрь включительно необходимо отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует отправить нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов — процентные платежи", — отмечают украинские СМИ.
Но, похоже, МВФ пока не собирается ничего давать. В июне 2020-го Киев договорился с Международным валютным фондом о кредитной линии на пять миллиардов долларов. Тогда же получил первый транш — 2,1 миллиарда. Остальные средства хотели выделить еще четырьмя траншами, но в итоге первый так и остался единственным. Таким образом, уже ровно год Киев сидит без денег главного кредитора.
"МВФ не дает деньги, потому что мы, как страна, к сожалению, "скомкали" некоторые обязательства и должны их возобновить", — прокомментировал ситуацию министр финансов Украины Сергей Марченко. Переговоры с Фондом окончательно застопорили отмена Конституционным судом электронного декларирования, конфликты вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и промедление с судебной реформой.
"Судя по всему, надежды на получение транша в сентябре потихоньку развеиваются. Президент Украины на днях довольно неосторожно заявил, что Фонд не должен предъявлять к его стране такие же требования, как и к другим заемщикам. Неосторожно — потому что в правилах Фонда записано, что он не кредитует государства, которые находятся в состоянии войны", — указывает Михаил Королюк, начальник доверительного управления ИФК "Солид".
Впрочем, по словам украинского президента, это опять же не проблема. Если денег не будет, республика справится своими силами, заверил он. То есть придется платить без помощи МВФ и занимать на внешних рынках. Другое дело, что деньги обойдутся слишком дорого.
Ставки высоки
С одной стороны, как указывают аналитики, рынок пока не верит в дефолт Украины по ее долгам — достаточно взглянуть на график стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) на пятилетние государственные облигации (CDS — это премия тому, кто принимает на себя риски обязательств третьей стороны, проще говоря, страховка от дефолта).
"В марте 2020-го был резкий скачок стоимости свопов — до 960 пунктов. Для сравнения: стоимость CDS на Россию порядка 90 пунктов, на США — 8,5 пункта. Но затем график пошел на спад. Сейчас же CDS на уровне 400, что примерно сопоставимо с риском дефолта Турции. Госдолг Украины на приемлемом уровне — порядка 50-60% ВВП", — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.
Деньги Киев достать может, но задорого: сейчас ставки по старым выпускам евробондов — семь-восемь процентов, по новым — около шести. И это — в мире околонулевых процентных ставок.
В пример аналитик приводит "Газпром", которому деньги дают под три процента, а последний выпуск облигаций в евро разместили под полтора. Получается, что российская компания вызывает у международных инвесторов больше доверия, чем суверенная Украина. Таким образом, указывает Манкевич, если Киеву кто-то ссудит под процент нужные суммы, то за это придется дорого заплатить и долговая зависимость будет усиливаться.
Опасная стратегия
Вообще, стратегию, при которой Киев продолжает выходить на рынок государственного долга, одновременно разыскивая способы обойти требования МВФ, наблюдатели считают опасной. Объем заимствований растет как снежный ком, а правительство Зеленского лишь усугубляет проблему. Набирая кредиты без необходимых реформ, кабмин фактически толкает экономику на путь разорения.
Агрессивно вторгаясь на рынки капитала, где Киев платит очень высокие процентные ставки, и уклоняясь от реформ, которых ждет МВФ, нынешняя администрация Украины подвергает страну все большему риску, указывает Foreing Policy.
Как отмечает издание, картина выглядит совсем тревожно, если учесть продажи Украиной бумаг, привязанных к темпам роста ВВП. Их выпустили в ходе реструктуризации украинского долга в 2015-м, хотя экономисты эту идею критиковали.
В случае с ВВП-варрантами выплаты инвесторам растут при улучшении ситуации в экономике. Но такая схема ставит шаткое национальное хозяйство Украины под удар. Теперь как раз пришло время платить по этим бумагам. А в целом на обслуживание кредитов в 2021-м Киеву нужно потратить свыше 50% государственного бюджета страны.
Как подчеркивают аналитики, все это серьезно снижает возможности Украины взять достаточно значительную сумму на внешних рынках: шансов на погашение такого заимствования мало. А потому уже задумали очередную реструктуризацию долга перед МВФ.
Михаил Королюк из ИФК "Солид" отмечает: вывернув карманы и опустошив золотовалютные резервы, власти республики, скорее всего, пройдут осенний пик погашения. Но результат очевиден: значительная девальвация гривны и очередной виток снижения уровни жизни. В итоге Киев окажется в ситуации, когда "зима катит в глаза" — и дефолт вполне вероятен.