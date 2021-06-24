https://ria.ru/20210624/ukraina-1738318068.html

Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами

Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами - РИА Новости, 24.06.2021

Час расплаты: Украине нечем рассчитаться с долгами

Госдолг Украины достиг 90 миллиардов долларов. Так закрывали дыру в бюджете, но теперь средства надо отдавать. Киеву предстоят пиковые выплаты — почти 16... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:00

2021-06-24T08:04

мвф

владимир зеленский

киев

украина

экономика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Госдолг Украины достиг 90 миллиардов долларов. Так закрывали дыру в бюджете, но теперь средства надо отдавать. Киеву предстоят пиковые выплаты — почти 16 миллиардов долларов. Чтобы погасить кредиты, срочно нужен новый транш от МВФ, однако фонд уже год "на паузе". Придется обойтись без помощи международных организаций и искать деньги на внешних рынках. При этом есть риск окончательно разориться: новые деньги обходятся слишком дорого.Берешь чужиеЕще в 2020-м в бюджете Украины образовалась огромная дыра. По данным Минфина, дефицит достиг 11 миллиардов долларов. Значение стало рекордным за пять лет. Экономика страны и без того не в лучшей форме, а в прошлом году по ней ударила и пандемия. В результате налоговые поступления в бюджет серьезно просели. С началом 2021-го разрыв в казне продолжил увеличиваться — еще минус миллиард за первый квартал.Как отметили в ведомстве, все это "потребует значительного финансирования, в том числе внешнего". Надежды по-прежнему возлагают на "дальнейшее сотрудничество с международными партнерами", которое должно обеспечить низкую стоимость новых привлечений и стабильный доступ на мировые финансовые рынки.МВФ на паузеКрупнейшие в этом году выплаты Украины по внешнему долгу приходятся на сентябрь. Уже через три месяца Минфину предстоит вернуть около шести миллиардов долларов. "В период с июля по сентябрь включительно необходимо отдать 5,73 миллиарда долларов. А это больше, чем планирует отправить нам МВФ в рамках полуторагодовой программы stand-by. Из этих денег 1,68 миллиарда долларов — процентные платежи", — отмечают украинские СМИ.Но, похоже, МВФ пока не собирается ничего давать. В июне 2020-го Киев договорился с Международным валютным фондом о кредитной линии на пять миллиардов долларов. Тогда же получил первый транш — 2,1 миллиарда. Остальные средства хотели выделить еще четырьмя траншами, но в итоге первый так и остался единственным. Таким образом, уже ровно год Киев сидит без денег главного кредитора."МВФ не дает деньги, потому что мы, как страна, к сожалению, "скомкали" некоторые обязательства и должны их возобновить", — прокомментировал ситуацию министр финансов Украины Сергей Марченко. Переговоры с Фондом окончательно застопорили отмена Конституционным судом электронного декларирования, конфликты вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и промедление с судебной реформой.Впрочем, по словам украинского президента, это опять же не проблема. Если денег не будет, республика справится своими силами, заверил он. То есть придется платить без помощи МВФ и занимать на внешних рынках. Другое дело, что деньги обойдутся слишком дорого.Ставки высокиС одной стороны, как указывают аналитики, рынок пока не верит в дефолт Украины по ее долгам — достаточно взглянуть на график стоимости кредитно-дефолтных свопов (CDS) на пятилетние государственные облигации (CDS — это премия тому, кто принимает на себя риски обязательств третьей стороны, проще говоря, страховка от дефолта). "В марте 2020-го был резкий скачок стоимости свопов — до 960 пунктов. Для сравнения: стоимость CDS на Россию порядка 90 пунктов, на США — 8,5 пункта. Но затем график пошел на спад. Сейчас же CDS на уровне 400, что примерно сопоставимо с риском дефолта Турции. Госдолг Украины на приемлемом уровне — порядка 50-60% ВВП", — поясняет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.Деньги Киев достать может, но задорого: сейчас ставки по старым выпускам евробондов — семь-восемь процентов, по новым — около шести. И это — в мире околонулевых процентных ставок.Опасная стратегияВообще, стратегию, при которой Киев продолжает выходить на рынок государственного долга, одновременно разыскивая способы обойти требования МВФ, наблюдатели считают опасной. Объем заимствований растет как снежный ком, а правительство Зеленского лишь усугубляет проблему. Набирая кредиты без необходимых реформ, кабмин фактически толкает экономику на путь разорения.Агрессивно вторгаясь на рынки капитала, где Киев платит очень высокие процентные ставки, и уклоняясь от реформ, которых ждет МВФ, нынешняя администрация Украины подвергает страну все большему риску, указывает Foreing Policy.Как отмечает издание, картина выглядит совсем тревожно, если учесть продажи Украиной бумаг, привязанных к темпам роста ВВП. Их выпустили в ходе реструктуризации украинского долга в 2015-м, хотя экономисты эту идею критиковали.Как подчеркивают аналитики, все это серьезно снижает возможности Украины взять достаточно значительную сумму на внешних рынках: шансов на погашение такого заимствования мало. А потому уже задумали очередную реструктуризацию долга перед МВФ.Михаил Королюк из ИФК "Солид" отмечает: вывернув карманы и опустошив золотовалютные резервы, власти республики, скорее всего, пройдут осенний пик погашения. Но результат очевиден: значительная девальвация гривны и очередной виток снижения уровни жизни. В итоге Киев окажется в ситуации, когда "зима катит в глаза" — и дефолт вполне вероятен.

https://ria.ru/20210617/kredit-1737377490.html

https://ria.ru/20210615/mvf-1737013376.html

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киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвф, владимир зеленский, киев, украина, экономика