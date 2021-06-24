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СМИ: на учениях США и Японии минометная мина вылетела за пределы полигона
СМИ: на учениях США и Японии минометная мина вылетела за пределы полигона - РИА Новости, 24.06.2021
СМИ: на учениях США и Японии минометная мина вылетела за пределы полигона
Стрелковые учения в рамках стартовавших в четверг в различных точках Японии совместных японско-американских маневров Orient Shield были остановлены после того,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:18
2021-06-24T05:18
2021-06-24T05:18
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ТОКИО, 24 июн – РИА Новости. Стрелковые учения в рамках стартовавших в четверг в различных точках Японии совместных японско-американских маневров Orient Shield были остановлены после того, как одна из минометных мин вылетела за пределы полигона в префектуре Сига, сообщает агентство Киодо.По словам губернатора префектуры Микадзуки Тайдзо, мина упала на проходящую рядом с полигоном трассу, которая в настоящий момент закрыта в связи с ремонтными работами.В свою очередь глава начальников штабов подразделения наземных сил самообороны Японии в центральной части страны Хидэнори Сакаи заявил в ходе визита в администрацию префектуры, что военнослужащие намерены "провести тщательное расследование инцидента и предпринять все меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем".Утром в четверг Япония и США начали совместные военные учения Orient Shield, в которых примут участие около 3 тысяч военных. Учения пройдут на базах и полигонах Японии с 24 июня до 11 июля, они являются одними из крупнейших совместных маневров, направленных на повышение эффективности совместного тактического планирования, координации и оперативной совместимости вооруженных сил.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html
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япония, сша, в мире
СМИ: на учениях США и Японии минометная мина вылетела за пределы полигона
Киодо: на совместных учениях США и Японии минометная мина вылетела за пределы полигона