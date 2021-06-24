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Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане
Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане - РИА Новости, 24.06.2021
Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T05:11
2021-06-24T05:11
россия
ту-22м3
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.В центральной части Тихого океана, в районе на 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, с 7 по 24 июня проходили маневры с участием более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС."В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника", - рассказали в ведомстве.В настоящее время, уточнили в Минобороны, основной этап учений ТОФ в Тихом океане завершен, задействованные силы приступили к свертыванию.Маневры проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
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россия, ту-22м3, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане
05:11 24.06.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения в Тихом океане
Учения в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника на учениях в Тихом океане

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
В центральной части Тихого океана, в районе на 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, с 7 по 24 июня проходили маневры с участием более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС.
"В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника", - рассказали в ведомстве.
В настоящее время, уточнили в Минобороны, основной этап учений ТОФ в Тихом океане завершен, задействованные силы приступили к свертыванию.
Маневры проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
Учения в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
05:08
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РоссияТу-22М3Тихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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