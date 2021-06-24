https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738351851.html

Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане

Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане - РИА Новости, 24.06.2021

Ту-22М3 потопили авианосцы условного противника в Тихом океане

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T05:11

2021-06-24T05:11

2021-06-24T05:11

россия

ту-22м3

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в рамках учений корабельной группы Тихоокеанского флота (ТОФ) на Тихом океане отработали уничтожение авианосцев условного противника, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.В центральной части Тихого океана, в районе на 2,5 тысячи миль (примерно 4,6 тысячи километров) юго-восточнее островов Курильской гряды, с 7 по 24 июня проходили маневры с участием более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 вертолетов и самолетов морской авиации флота и ВКС."В рамках учения, дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с аэродрома на Камчатке, отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника", - рассказали в ведомстве.В настоящее время, уточнили в Минобороны, основной этап учений ТОФ в Тихом океане завершен, задействованные силы приступили к свертыванию.Маневры проходили с 7 по 24 июня под общим руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.

https://ria.ru/20210624/ucheniya-1738351703.html

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тихий океан

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россия, ту-22м3, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность