https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738454079.html

Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты

Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты - РИА Новости, 24.06.2021

Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты

Массовое убийство в Буркина-Фасо, в результате которого погибли более ста человек, совершили дети-солдаты в возрасте 12-14 лет, сообщают Детский фонд ООН... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:04

2021-06-24T16:04

2021-06-24T16:08

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовое убийство в Буркина-Фасо, в результате которого погибли более ста человек, совершили дети-солдаты в возрасте 12-14 лет, сообщают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти.Ранее в июне сообщалось, что вооруженные люди совершили нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По данным СМИ, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.ЮНИСЕФ же отмечает, что скончались в ходе атаки 130 мирных жителей, в том числе много детей.Детский фонд ООН решительно осудил найм детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав". После нападения в деревне Солхан в регионе Сахель ЮНИСЕФ отправила экстренную гуманитарную помощь для поддержки правительства и местных властей.В частности, организация предоставила 13 тысячам покинувшим дома воду, продукты, укрытия и необходимые вещи. По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время в стране более 1,2 миллиона перемещенных лиц, в том числе 61% детей.Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ*. Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210609/mid-1736314664.html

https://ria.ru/20210606/burkina-faso-1735896832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнисеф, буркина-фасо, оон, в мире