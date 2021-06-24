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Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты
Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты - РИА Новости, 24.06.2021
Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты
Массовое убийство в Буркина-Фасо, в результате которого погибли более ста человек, совершили дети-солдаты в возрасте 12-14 лет, сообщают Детский фонд ООН... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:04
2021-06-24T16:08
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовое убийство в Буркина-Фасо, в результате которого погибли более ста человек, совершили дети-солдаты в возрасте 12-14 лет, сообщают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти.Ранее в июне сообщалось, что вооруженные люди совершили нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По данным СМИ, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.ЮНИСЕФ же отмечает, что скончались в ходе атаки 130 мирных жителей, в том числе много детей.Детский фонд ООН решительно осудил найм детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав". После нападения в деревне Солхан в регионе Сахель ЮНИСЕФ отправила экстренную гуманитарную помощь для поддержки правительства и местных властей.В частности, организация предоставила 13 тысячам покинувшим дома воду, продукты, укрытия и необходимые вещи. По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время в стране более 1,2 миллиона перемещенных лиц, в том числе 61% детей.Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ*. Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210609/mid-1736314664.html
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юнисеф, буркина-фасо, оон, в мире
Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты
16:04 24.06.2021 (обновлено: 16:08 24.06.2021)
 
© AP Photo / Jerome DelayСилы безопасности Буркина-Фасо
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© AP Photo / Jerome Delay

Массовое убийство в Буркина-Фасо совершили дети-солдаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Массовое убийство в Буркина-Фасо, в результате которого погибли более ста человек, совершили дети-солдаты в возрасте 12-14 лет, сообщают Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти.
Ранее в июне сообщалось, что вооруженные люди совершили нападение на деревню на севере Буркина-Фасо. По данным СМИ, в результате нападения погибли около 170 человек. В стране был объявлен трехдневный траур.
ЮНИСЕФ же отмечает, что скончались в ходе атаки 130 мирных жителей, в том числе много детей.

"По данным властей, вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", - говорится в заявлении организации.

Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:33
МИД осудил массовое убийство в Буркина-Фасо
Детский фонд ООН решительно осудил найм детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав". После нападения в деревне Солхан в регионе Сахель ЮНИСЕФ отправила экстренную гуманитарную помощь для поддержки правительства и местных властей.
В частности, организация предоставила 13 тысячам покинувшим дома воду, продукты, укрытия и необходимые вещи. По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время в стране более 1,2 миллиона перемещенных лиц, в том числе 61% детей.
Регионы на севере Буркина-Фасо, расположенные на границе с Нигером и Мали, больше всего страдают от нападений боевиков "Аль-Каиды"* и ИГ*. Участившиеся с 2015 года случаи вооруженных нападений на мирных жителей вынудили власти страны эвакуировать некоторые деревни, расположенные в этом регионе.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 18:59
Африканский союз назвал нападение в Буркина-Фасо военным преступлением
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
ЮНИСЕФБуркина-ФасоООНВ мире
 
 
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