Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738363496.html
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад - РИА Новости, 24.06.2021
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
Предприниматель в Тульской области в ночь на четверг оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой; когда выяснилось, что РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:11
2021-06-24T11:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинский район
тульская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366768_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_a1ff5c99df63d9177e4e730b864427fe.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Предприниматель в Тульской области в ночь на четверг оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой; когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел, но был задержан полицией, сообщило СУСК России по региону.По данным следствия, в ночь на четверг в деревне Беликово Ленинского района в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет. Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском."После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. На месте происшествия работают следователи.Следователи СК допрашивают подозреваемого и свидетелей, назначают необходимые экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Отмечается, что подозреваемый ранее не судим.
https://ria.ru/20210623/vozhataya-1738270829.html
https://ria.ru/20210622/ubiystvo-1738017386.html
россия
ленинский район
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738366768_4:0:1280:957_1920x0_80_0_0_0e70cbe90151eca0408b9bd7acf28af6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, тульская область, происшествия
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
09:11 24.06.2021 (обновлено: 11:11 24.06.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Тульской областиСотрудники правоохранительных органов на месте задержания подозреваемого в двойном убийстве в Тульской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте задержания подозреваемого в двойном убийстве в Тульской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : СУСК РФ по Тульской области

В Тульской области предприниматель убил воров, ударив их по голове деревяшкой

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Предприниматель в Тульской области в ночь на четверг оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой; когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел, но был задержан полицией, сообщило СУСК России по региону.
По данным следствия, в ночь на четверг в деревне Беликово Ленинского района в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет. Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском.
В Московской области задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве коллеги - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 16:29
Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
"После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. На месте происшествия работают следователи.
Следователи СК допрашивают подозреваемого и свидетелей, назначают необходимые экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что подозреваемый ранее не судим.
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинский районТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
Лента новостейМолния