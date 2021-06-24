https://ria.ru/20210624/ubiystvo-1738363496.html
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад - РИА Новости, 24.06.2021
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
Предприниматель в Тульской области в ночь на четверг оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой; когда выяснилось, что РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:11
2021-06-24T09:11
2021-06-24T11:11
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинский район
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Предприниматель в Тульской области в ночь на четверг оказал отпор двоим забравшимся к нему на склад ворам, ударив их по голове деревяшкой; когда выяснилось, что оба мертвы, владелец склада попытался избавиться от тел, но был задержан полицией, сообщило СУСК России по региону.По данным следствия, в ночь на четверг в деревне Беликово Ленинского района в помещение заброшенного фермерского хозяйства, которое использовалось местным 44-летним жителем в предпринимательских целях как склад, проникли с целью хищения двое мужчин 38 и 60 лет. Владелец склада нанес им по голове несколько ударов деревянным бруском."После этого он связал похитителей, а спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений. Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул тела в одеяла и погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где был остановлен сотрудниками ДПС", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц. На месте происшествия работают следователи.Следователи СК допрашивают подозреваемого и свидетелей, назначают необходимые экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Отмечается, что подозреваемый ранее не судим.
https://ria.ru/20210623/vozhataya-1738270829.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, тульская область, происшествия
В Тульской области бизнесмен убил воров, забравшихся к нему на склад
09:11 24.06.2021 (обновлено: 11:11 24.06.2021)
В Тульской области предприниматель убил воров, ударив их по голове деревяшкой