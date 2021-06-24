https://ria.ru/20210624/turchak-1738440636.html

Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:02

2021-06-24T15:02

2021-06-24T15:02

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

единая россия

риа новости

дмитрий киселев

маргарита симоньян

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм, оперативность и точность, говорится в поздравлении секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака гендиректору агентства Дмитрию Киселеву и главному редактору Маргарите Симоньян.​"Поздравляю вас и весь ваш творческий коллектив со знаменательной датой - 80-летием основания Совинформбюро, родоначальником Агентства печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало важнейшим источником информации о положении на фронте для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. За его сухими официальными сводками стоял труд множества писателей, переводчиков, военных корреспондентов, которые нередко с риском для жизни добывали данные на передовой", - говорится в поздравлении.Спустя 20 лет, когда Совинформбюро было преобразовано в легендарное Агентство печати "Новости", которое многие годы играло ключевую роль в формировании положительного образа РФ за рубежом, подчеркнул Турчак."Сегодня эти традиции отечественной журналистики, иновещания, служения стране и обществу бережно хранит и развивает МИА "Россия сегодня". Ежедневно агентство обеспечивает объективной информацией об актуальных событиях десятки миллионов людей в России и за ее пределами. Его материалы отличает высокий профессионализм, оперативность, точность, которые высоко ценят читатели. Благодаря этим качествам МИА "Россия сегодня" занимает лидирующее положение на отечественном медиарынка, успешно и на равных конкурирует с мировыми информагентствами", - добавил Турчак.Секретарь генсовета партии также пожелал ​всем сотрудникам и ветеранам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия, новых успехов и реализации всего задуманного.

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html

https://ria.ru/20210624/rosgvardiya-1738421682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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