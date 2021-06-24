Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Турчак заявил, что материалы МИА "Россия сегодня" отличает профессионализм и точность
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм, оперативность и точность, говорится в поздравлении секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака гендиректору агентства Дмитрию Киселеву и главному редактору Маргарите Симоньян.
"Поздравляю вас и весь ваш творческий коллектив со знаменательной датой - 80-летием основания Совинформбюро, родоначальником Агентства печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало важнейшим источником информации о положении на фронте для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. За его сухими официальными сводками стоял труд множества писателей, переводчиков, военных корреспондентов, которые нередко с риском для жизни добывали данные на передовой", - говорится в поздравлении.
Спустя 20 лет, когда Совинформбюро было преобразовано в легендарное Агентство печати "Новости", которое многие годы играло ключевую роль в формировании положительного образа РФ за рубежом, подчеркнул Турчак.
"Сегодня эти традиции отечественной журналистики, иновещания, служения стране и обществу бережно хранит и развивает МИА "Россия сегодня". Ежедневно агентство обеспечивает объективной информацией об актуальных событиях десятки миллионов людей в России и за ее пределами. Его материалы отличает высокий профессионализм, оперативность, точность, которые высоко ценят читатели. Благодаря этим качествам МИА "Россия сегодня" занимает лидирующее положение на отечественном медиарынка, успешно и на равных конкурирует с мировыми информагентствами", - добавил Турчак.
Секретарь генсовета партии также пожелал всем сотрудникам и ветеранам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия, новых успехов и реализации всего задуманного.