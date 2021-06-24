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Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:02
2021-06-24T15:02
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
единая россия
риа новости
дмитрий киселев
маргарита симоньян
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм, оперативность и точность, говорится в поздравлении секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака гендиректору агентства Дмитрию Киселеву и главному редактору Маргарите Симоньян.​"Поздравляю вас и весь ваш творческий коллектив со знаменательной датой - 80-летием основания Совинформбюро, родоначальником Агентства печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало важнейшим источником информации о положении на фронте для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. За его сухими официальными сводками стоял труд множества писателей, переводчиков, военных корреспондентов, которые нередко с риском для жизни добывали данные на передовой", - говорится в поздравлении.Спустя 20 лет, когда Совинформбюро было преобразовано в легендарное Агентство печати "Новости", которое многие годы играло ключевую роль в формировании положительного образа РФ за рубежом, подчеркнул Турчак."Сегодня эти традиции отечественной журналистики, иновещания, служения стране и обществу бережно хранит и развивает МИА "Россия сегодня". Ежедневно агентство обеспечивает объективной информацией об актуальных событиях десятки миллионов людей в России и за ее пределами. Его материалы отличает высокий профессионализм, оперативность, точность, которые высоко ценят читатели. Благодаря этим качествам МИА "Россия сегодня" занимает лидирующее положение на отечественном медиарынка, успешно и на равных конкурирует с мировыми информагентствами", - добавил Турчак.Секретарь генсовета партии также пожелал ​всем сотрудникам и ветеранам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия, новых успехов и реализации всего задуманного.
https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, единая россия, риа новости, дмитрий киселев, маргарита симоньян, общество
Турчак поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
15:02 24.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

Турчак заявил, что материалы МИА "Россия сегодня" отличает профессионализм и точность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" играет ключевую роль в формировании положительного образа России за рубежом, материалы агентства отличает высокий профессионализм, оперативность и точность, говорится в поздравлении секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака гендиректору агентства Дмитрию Киселеву и главному редактору Маргарите Симоньян.
​"Поздравляю вас и весь ваш творческий коллектив со знаменательной датой - 80-летием основания Совинформбюро, родоначальником Агентства печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Созданное в первые дни Великой Отечественной войны, Совинформбюро стало важнейшим источником информации о положении на фронте для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. За его сухими официальными сводками стоял труд множества писателей, переводчиков, военных корреспондентов, которые нередко с риском для жизни добывали данные на передовой", - говорится в поздравлении.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 14:39
Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Спустя 20 лет, когда Совинформбюро было преобразовано в легендарное Агентство печати "Новости", которое многие годы играло ключевую роль в формировании положительного образа РФ за рубежом, подчеркнул Турчак.
"Сегодня эти традиции отечественной журналистики, иновещания, служения стране и обществу бережно хранит и развивает МИА "Россия сегодня". Ежедневно агентство обеспечивает объективной информацией об актуальных событиях десятки миллионов людей в России и за ее пределами. Его материалы отличает высокий профессионализм, оперативность, точность, которые высоко ценят читатели. Благодаря этим качествам МИА "Россия сегодня" занимает лидирующее положение на отечественном медиарынка, успешно и на равных конкурирует с мировыми информагентствами", - добавил Турчак.
Секретарь генсовета партии также пожелал ​всем сотрудникам и ветеранам МИА "Россия сегодня" здоровья, благополучия, новых успехов и реализации всего задуманного.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Глава Росгвардии поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"СовинформбюроЕдиная РоссияРИА НовостиДмитрий КиселевМаргарита СимоньянОбщество
 
 
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