https://ria.ru/20210624/tsifrovizatsiya-1738426687.html

Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения

Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения - РИА Новости, 24.06.2021

Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения

Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:25

2021-06-24T14:25

2021-06-24T14:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

александр прохоров

москва

технологии

экономика

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на исследование подведомственного "Агентства промышленного развития Москвы".В исследовании также отмечается, что каждое пятое предприятие столицы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования."Около 75% московских предприятий оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим рынком труда в стране, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект "Московская техническая школа" (МТШ)", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.По оценке директора Агентства промышленного развития Ирины Дегтяревой, благодаря обучению по программе Московской технической школы производительность сотрудника может повыситься более чем на 20%.Ранее сообщалось, что МТШ будет работать на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Соглашение о поддержке проекта заключили в ходе завершившегося Петербургского экономического форума правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.

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россия, александр прохоров, москва, технологии, экономика