Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса"
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на исследование подведомственного "Агентства промышленного развития Москвы".
В исследовании также отмечается, что каждое пятое предприятие столицы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования.
"Около 75% московских предприятий оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим рынком труда в стране, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект "Московская техническая школа" (МТШ)", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
По оценке директора Агентства промышленного развития Ирины Дегтяревой, благодаря обучению по программе Московской технической школы производительность сотрудника может повыситься более чем на 20%.
"Помимо МТШ у нас создано несколько сервисов для промышленных предприятий. Так, "Банк технологий" помогает повысить эффективность производств при помощи современного оборудования и программного обеспечения. Еще одна услуга -"Технологический аудит", который позволяет оценить техническую оснащенность предприятия и перспективы цифровизации производства", - уточнила Дегтярева.
Ранее сообщалось, что МТШ будет работать на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Соглашение о поддержке проекта заключили в ходе завершившегося Петербургского экономического форума правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.