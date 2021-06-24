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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210624/tsifrovizatsiya-1738426687.html
Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения
Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения - РИА Новости, 24.06.2021
Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения
Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:25
2021-06-24T14:25
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
александр прохоров
москва
технологии
экономика
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на исследование подведомственного "Агентства промышленного развития Москвы".В исследовании также отмечается, что каждое пятое предприятие столицы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования."Около 75% московских предприятий оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим рынком труда в стране, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект "Московская техническая школа" (МТШ)", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.По оценке директора Агентства промышленного развития Ирины Дегтяревой, благодаря обучению по программе Московской технической школы производительность сотрудника может повыситься более чем на 20%.Ранее сообщалось, что МТШ будет работать на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Соглашение о поддержке проекта заключили в ходе завершившегося Петербургского экономического форума правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.
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россия, александр прохоров, москва, технологии, экономика

Три четверти промпредприятий Москвы внедрили цифровые решения

14:25 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМеждународная выставка "Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса"
Международная выставка Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Около 75% промышленных предприятий столицы внедрили в свою работу цифровые решения, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) со ссылкой на исследование подведомственного "Агентства промышленного развития Москвы".
В исследовании также отмечается, что каждое пятое предприятие столицы видит необходимость в повышении квалификации своих сотрудников для обеспечения работы инновационного оборудования.
"Около 75% московских предприятий оценивают свой уровень цифровизации как средний, высокий и очень высокий. Несмотря на то, что столица является самым большим рынком труда в стране, одним из главных сдерживающих факторов для развития, промышленники видят потребность в работниках необходимой квалификации. Чтобы помочь предприятиям с подготовкой и переподготовкой необходимых специалистов, мы запустили пилотный проект "Московская техническая школа" (МТШ)", – рассказал руководитель департамента Александр Прохоров.
По оценке директора Агентства промышленного развития Ирины Дегтяревой, благодаря обучению по программе Московской технической школы производительность сотрудника может повыситься более чем на 20%.
"Помимо МТШ у нас создано несколько сервисов для промышленных предприятий. Так, "Банк технологий" помогает повысить эффективность производств при помощи современного оборудования и программного обеспечения. Еще одна услуга -"Технологический аудит", который позволяет оценить техническую оснащенность предприятия и перспективы цифровизации производства", - уточнила Дегтярева.
Ранее сообщалось, что МТШ будет работать на базе образовательных и научных организаций столицы, что позволит создать центры технологических и производственных компетенций. Соглашение о поддержке проекта заключили в ходе завершившегося Петербургского экономического форума правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.
Трубы на производстве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 09:15Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве выросли объемы промышленного производства с начала года
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыРоссияАлександр ПрохоровМоскваТехнологииЭкономика
 
 
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