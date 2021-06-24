https://ria.ru/20210624/tpu-1738267315.html

Ученые создали гель, который позволит поливать огород раз в неделю

Ученые создали гель, который позволит поливать огород раз в неделю - РИА Новости, 24.06.2021

Ученые создали гель, который позволит поливать огород раз в неделю

Гель из пищевых отходов, который позволит точечно расходовать химикаты и воду в сельском хозяйстве, создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ)... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T03:00

2021-06-24T03:00

2021-06-24T03:00

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томск

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Гель из пищевых отходов, который позволит точечно расходовать химикаты и воду в сельском хозяйстве, создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива. По словам авторов, новый материал позволит сделать агропромышленность намного более экономной и экологически безопасной. Статья опубликована в журнале Journal of Cleaner Production.Из-за роста мирового населения и потребности в пище растет и расход воды на орошение, увеличивается нагрузка на окружающую среду из-за применения агрохимикатов. Поэтому внедрение устойчивого и более экологичного сельского хозяйства – одна из целей ООН до 2030 года, достижение которой поможет решить проблему голода.Сегодня и вода, и удобрения, по словам исследователей ТПУ, расходуются в сельском хозяйстве далеко не оптимальным образом. При традиционном способе возделывания растений существенная часть воды и большая часть химикатов, среди которых есть и токсичные для животных, проходят сквозь почву "мимо" корней, смешиваясь с грунтовыми и поверхностными водами.В новом исследовании ученые ТПУ совместно с коллегами предложили технологию получения полимерных гидрогелей, которые послужат своего рода "умной" добавкой к почве. Их применение поможет избежать загрязнения почвы, резко сократить потребление воды и улучшить всасывание растениями удобрений.Предложенные гидрогели, по словам ученых, полностью биоразлагаемы, то есть через определенное время "растворяются" в почве без следа. Ключевая особенность новой технологии – возможность производить гели из органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности. Сейчас в России 95 процентов отходов этого типа не находят рационального применения, сообщили специалисты ТПУ.“Основные материалы наших гелей – полисахариды и протеины, но также мы изучаем возможности целлюлозы, альгиновой кислоты и ряда других биополимеров. При разработке мы стараемся минимизировать или полностью избежать использования химикатов, а также отказаться от процессов, требующих большого расхода энергии”, – отметил Антонио Ди Мартино.Новые гидрогели можно использовать для более эффективного и деликатного внесения удобрений или других химикатов, подчеркнули ученые. Готовый гель после насыщения добавками надо просто распределить вокруг корней растений. Срок службы зависит от конкретного состава геля, в среднем это несколько недель. Применять гель можно будет как в крупных хозяйствах, так и для садоводства.В исследовании приняли участие специалисты чешского университета Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně и исследовательских институтов Výzkumný Ústav Mlékárenský и Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. В настоящее время ученые ТПУ готовят технологию к выходу на рынок, а также совершенствуют метод производства гидрогелей из органических отходов.

https://ria.ru/20200423/1570443999.html

https://ria.ru/20201110/tpu-1583800352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, томск, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, оон