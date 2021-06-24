https://ria.ru/20210624/tishkovets-1738361786.html

Синоптик Тишковец поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Синоптик Тишковец поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Синоптик Тишковец поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав попутного ветра во всех начинаниях,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:55

2021-06-24T08:55

2021-06-24T15:54

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

евгений тишковец

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав попутного ветра во всех начинаниях, отметив, что агентство стало самым оперативным рупором донесения важной метеорологической информации."С агентством "Россия сегодня" мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и агентство стало для меня самым оперативным рупором донесения важной метеорологической информации, особенно в части, касающейся штормового оповещения и предупреждения. По сути мы создали своеобразное информационное штормовое кольцо, которое позволяет в режиме реального времени оповещать население о грядущей опасности", - сказал Тишковец.По его словам, новости об опасных и особо опасных стихийных гидрометеорологических явлениях спасают здоровье и жизни людей, а также материальные ценности."В честь 80-летия искренне хочу поздравить личный состав с юбилеем. Пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи, высочайшего профессионализма и, конечно же, попутного ветра во всех начинаниях во благо нашего отечества. Спасибо вам за очень важную работу", - добавил синоптик.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738355760.html

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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", евгений тишковец, риа новости, общество