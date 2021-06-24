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https://ria.ru/20210624/testy-1738426596.html
Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19
Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19
Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:10
2021-06-24T14:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
александр хинштейн
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Кому - война, а кому - мать родна: аналитики уже прогнозируют рост цен на "ковидные" тесты и анализы, в связи с резким увеличением спроса. Этого нельзя допускать", - написал Хинштейн.Парламентарий заявил, что по этому вопросу депутаты подготовят обращение в ФАС, чтобы служба взяла на контроль механизм ценообразования стоимости тестов и не допустила повышение цен на них."Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание. Недопустимо, чтобы на здоровье и бедах людей недобросовестные коммерсанты наживались втридорога", - заключил политик.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр хинштейн, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф
Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19
14:10 24.06.2021 (обновлено: 14:50 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутат Хинштейн сообщил, что Госдума обратится в ФАС из-за роста цен на тесты по COVID-19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Кому - война, а кому - мать родна: аналитики уже прогнозируют рост цен на "ковидные" тесты и анализы, в связи с резким увеличением спроса. Этого нельзя допускать", - написал Хинштейн.
Парламентарий заявил, что по этому вопросу депутаты подготовят обращение в ФАС, чтобы служба взяла на контроль механизм ценообразования стоимости тестов и не допустила повышение цен на них.
"Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание. Недопустимо, чтобы на здоровье и бедах людей недобросовестные коммерсанты наживались втридорога", - заключил политик.
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18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр ХинштейнФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФ
 
 
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