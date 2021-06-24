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Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19

Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Депутаты обратятся в ФАС из-за подорожания тестов на COVID-19

Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:10

2021-06-24T14:10

2021-06-24T14:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

александр хинштейн

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты готовят обращение в ФАС в связи с резким ростом цен на тесты и анализы на обнаружение коронавирусной инфекции, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн."Кому - война, а кому - мать родна: аналитики уже прогнозируют рост цен на "ковидные" тесты и анализы, в связи с резким увеличением спроса. Этого нельзя допускать", - написал Хинштейн.Парламентарий заявил, что по этому вопросу депутаты подготовят обращение в ФАС, чтобы служба взяла на контроль механизм ценообразования стоимости тестов и не допустила повышение цен на них."Готовим обращение в ФАС: взять ситуацию на особый контроль, проверить механизм ценообразования и предотвратить удорожание. Недопустимо, чтобы на здоровье и бедах людей недобросовестные коммерсанты наживались втридорога", - заключил политик.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, александр хинштейн, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф