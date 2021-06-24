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Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России
Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России - РИА Новости, 24.06.2021
Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России
Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:19
2021-06-24T10:19
2021-06-24T10:42
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Она отметила, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории ещё не было.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России
10:19 24.06.2021 (обновлено: 10:42 24.06.2021)
Попова заявила, что объемы тестирования на коронавирус позволяют реально оценивать эпидситуацию