https://ria.ru/20210624/testirovaniya-1738373130.html

Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России

Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России - РИА Новости, 24.06.2021

Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России

Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:19

2021-06-24T10:19

2021-06-24T10:42

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в России позволяют реально оценивать эпидситуацию в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране",- сказала Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности".Она отметила, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории ещё не было.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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