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Экс-главу Саратова оправдали по делу о хищениях более 42 миллионов рублей
Экс-главу Саратова оправдали по делу о хищениях более 42 миллионов рублей - РИА Новости, 24.06.2021
Экс-главу Саратова оправдали по делу о хищениях более 42 миллионов рублей
Кировский районный суд Саратова в четверг оправдал бывшего главу администрации города Алексея Прокопенко по делу о хищении свыше 42 миллионов рублей у... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:05
2021-06-24T16:35
россия
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Кировский районный суд Саратова в четверг оправдал бывшего главу администрации города Алексея Прокопенко по делу о хищении свыше 42 миллионов рублей у ресурсоснабжающих организаций, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Беляков.Прокопенко находился в розыске с 2014 года и по решению суда был заочно арестован. Экс-чиновник 13 марта 2019 года явился к следователям, после чего был помещен в СИЗО. Полиция предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации денег, но позднее переквалифицировала обвинение на присвоение денежных средств в особо крупном размере. Суд 8 мая 2019 года сначала отказался продлевать Прокопенко содержание под стражей, изменив меру пресечения на домашний арест, а 10 декабря заменил меру пресечения на запрет определенных действий.Адвокат уточнил, что его подзащитному вменялось причинение материального вреда ресурсоснабжающим организациям на сумму свыше 42 миллионов рублей. По данным на сайте районного суда, Прокопенко обвинялся по статье "Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".Беляков отметил, что защита ожидает обжалования приговора со стороны прокуратуры в апелляции и кассации.Как пояснила пресс-служба Кировского районного суда Саратова, Прокопенко "оправдан в связи с его непричастностью к совершению преступления"."Фактически обвинение Прокопенко в совершении инкриминируемого преступления органами обвинения построено на показаниях обвиняемых (ныне осужденых) по этому же делу Исаева, Биргина и Гнусарева, которые они давали в ходе предварительного следствия. Однако Исаев, Биргин и Гнусарев в судебном заседании не подтвердили свои показания о причастности Прокопенко в совершении инкриминируемого ему преступления, показав, что они оговорили Прокопенко находясь под стражей в СИЗО-1 Саратова с целью улучшения своего положения и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов. Иных достоверных и надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии виновности Прокопенко в инкриминируемом ему деянии, стороной обвинения не представлено", - говорится в сообщении.Полиция в ноябре 2014 года возбудила дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения средств у компании-поставщика коммунальных услуг. Следствие полагало, что с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года Прокопенко через подставных лиц создал четыре управляющие компании и расчетно-платежный центр, куда жители многоэтажек вносили квартплату, ее часть была обналичена через счета сторонних фирм по надуманным основаниям.Прокопенко возглавлял администрацию Саратова с 7 апреля 2010 года по 29 октября 2013 года, когда был отправлен досрочно в отставку в связи со вступлением в силу приговора по первому уголовному делу - о неисполнении судебных решений. В октябре 2014 года Прокопенко был приговорен к 200 часам обязательных работ по второму уголовному делу - о халатности при выдаче разрешений на строительство двух новых 10-этажных домов, которым грозил снос из-за возможных помех в работе оборудования аэропорта города. Вину по обоим этим делам Прокопенко не признал.
https://ria.ru/20210617/khischenie-1737468624.html
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россия, саратов, происшествия
Экс-главу Саратова оправдали по делу о хищениях более 42 миллионов рублей
15:05 24.06.2021 (обновлено: 16:35 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд оправдал экс-главу Саратова по делу о хищениях более 42 миллионов рублей

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Кировский районный суд Саратова в четверг оправдал бывшего главу администрации города Алексея Прокопенко по делу о хищении свыше 42 миллионов рублей у ресурсоснабжающих организаций, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Беляков.
Прокопенко находился в розыске с 2014 года и по решению суда был заочно арестован. Экс-чиновник 13 марта 2019 года явился к следователям, после чего был помещен в СИЗО. Полиция предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации денег, но позднее переквалифицировала обвинение на присвоение денежных средств в особо крупном размере. Суд 8 мая 2019 года сначала отказался продлевать Прокопенко содержание под стражей, изменив меру пресечения на домашний арест, а 10 декабря заменил меру пресечения на запрет определенных действий.
"Вынесли законное и справедливое решение, которое мы так сильно ждали, добивались больше двух лет. Оправдали его (Прокопенко) по полной программе", - сказал собеседник агентства.
Адвокат уточнил, что его подзащитному вменялось причинение материального вреда ресурсоснабжающим организациям на сумму свыше 42 миллионов рублей. По данным на сайте районного суда, Прокопенко обвинялся по статье "Организация хищения чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".
Беляков отметил, что защита ожидает обжалования приговора со стороны прокуратуры в апелляции и кассации.
Как пояснила пресс-служба Кировского районного суда Саратова, Прокопенко "оправдан в связи с его непричастностью к совершению преступления".
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"Фактически обвинение Прокопенко в совершении инкриминируемого преступления органами обвинения построено на показаниях обвиняемых (ныне осужденых) по этому же делу Исаева, Биргина и Гнусарева, которые они давали в ходе предварительного следствия. Однако Исаев, Биргин и Гнусарев в судебном заседании не подтвердили свои показания о причастности Прокопенко в совершении инкриминируемого ему преступления, показав, что они оговорили Прокопенко находясь под стражей в СИЗО-1 Саратова с целью улучшения своего положения и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов. Иных достоверных и надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии виновности Прокопенко в инкриминируемом ему деянии, стороной обвинения не представлено", - говорится в сообщении.
Полиция в ноябре 2014 года возбудила дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" по факту хищения средств у компании-поставщика коммунальных услуг. Следствие полагало, что с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года Прокопенко через подставных лиц создал четыре управляющие компании и расчетно-платежный центр, куда жители многоэтажек вносили квартплату, ее часть была обналичена через счета сторонних фирм по надуманным основаниям.
Прокопенко возглавлял администрацию Саратова с 7 апреля 2010 года по 29 октября 2013 года, когда был отправлен досрочно в отставку в связи со вступлением в силу приговора по первому уголовному делу - о неисполнении судебных решений. В октябре 2014 года Прокопенко был приговорен к 200 часам обязательных работ по второму уголовному делу - о халатности при выдаче разрешений на строительство двух новых 10-этажных домов, которым грозил снос из-за возможных помех в работе оборудования аэропорта города. Вину по обоим этим делам Прокопенко не признал.
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