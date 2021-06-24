https://ria.ru/20210624/sud-1738416697.html

Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.06.2021

Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве

Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:31

2021-06-24T13:31

2021-06-24T13:46

александр вершинин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Вершинин приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также Вершинин лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года", - рассказал собеседник агентства.Другой фигурант дела – предприниматель Алексей Добрынин – приговорен к 3,5 годам колонии.Добрынин осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Вершинин - по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

https://ria.ru/20210521/abyzov-1733335455.html

https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html

https://ria.ru/20210616/sk-1737243493.html

россия

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александр вершинин, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия