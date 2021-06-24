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Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.06.2021
Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:31
2021-06-24T13:46
александр вершинин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Вершинин приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также Вершинин лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года", - рассказал собеседник агентства.Другой фигурант дела – предприниматель Алексей Добрынин – приговорен к 3,5 годам колонии.Добрынин осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Вершинин - по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
https://ria.ru/20210521/abyzov-1733335455.html
https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html
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александр вершинин, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
13:31 24.06.2021 (обновлено: 13:46 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд приговорил адвоката экс-министра Абызова к 2,5 годам колонии по делу о мошенничестве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вершинин приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также Вершинин лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года", - рассказал собеседник агентства.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Другой фигурант дела – предприниматель Алексей Добрынин – приговорен к 3,5 годам колонии.
Добрынин осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Вершинин - по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки
По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.
По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.
Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
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Александр ВершининРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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