Суд вынес приговор адвокату экс-министра Абызова по делу о мошенничестве
13:31 24.06.2021 (обновлено: 13:46 24.06.2021)
Суд приговорил адвоката экс-министра Абызова к 2,5 годам колонии по делу о мошенничестве
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил за посредничество во взяточничестве к 2,5 годам колонии Александра Вершинина - адвоката экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Вершинин приговорен к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима. Также Вершинин лишён права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года", - рассказал собеседник агентства.
Другой фигурант дела – предприниматель Алексей Добрынин – приговорен к 3,5 годам колонии.
Добрынин осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Вершинин - по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
10 февраля, 16:01Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки
По версии следствия, Вершинин обещал передать деньги от представителя криминального авторитета Василия Христофорова по коррупционной цепочке, дабы помочь последнему избежать возбуждения уголовного дела о неких тяжких преступлениях. Добрынин же, по данным следователей, должен был получить взятку.
По словам адвоката, Вершинин признал вину "в обещании посредничества дачи взятки, то есть в обещании помочь передать 300 тысяч долларов". До оглашения приговора он содержался под домашним арестом.
Вершинин – адвокат известных людей: кроме Абызова, он защищал, например, экс-начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.
16 июня, 15:32СК проверит реплику московского адвоката в адрес судьи