Руденя: идет разработка стратегии развития Верхневолжья на пять лет
17:34 24.06.2021 (обновлено: 17:35 24.06.2021)
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время выступления с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В настоящее время идёт формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.
"В стратегию войдут инициативы и проекты каждого муниципального образования. Приглашаю депутатов Законодательного собрания, глав муниципальных образований, представителей делового сообщества и всех жителей Тверской области внести свой вклад в эту работу", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-службе регионального правительства.
Глава региона отметил, что в прошедшем году был принят ряд важных законов Тверской области, обеспечивающих налоговые преференции для предпринимателей, поддержку многодетных семей, совершенствование системы медицинской помощи, развитие дорожной сети, внедрение новой модели общественного транспорта.
В отчете о результатах деятельности правительства Тверской области Руденя затронул основные показатели развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма. Глава региона озвучил итоги работы в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.
"С 2016 года в Тверской области выстроена система, которая начала работать на развитие региона. Эта система прошла испытание пандемией. Практическое решение получил транспортный вопрос. Это хороший пилотный проект. Также отмечу, что с 2016 года в Тверской области увеличилось количество детей в многодетных семьях на фоне снижения рождаемости как таковой", - отметил советник президента РФ Владимир Васильев, присутствовавший на представлении отчета.
"В непростых условиях пандемии, то, чего добилась Тверская область, можно считать достижением. Эту работу я могу сравнить со многими другими областями. То, что вам удалось сохранить основные экономические структуры, обратить большое внимание на социальную сферу и культурно-просветительскую работу – это очень здорово. Правительство Тверской области в этих сложных условиях работало эффективно", – прокомментировал отчет губернатора сенатор Российской Федерации Владимир Лукин.