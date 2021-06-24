https://ria.ru/20210624/strategiya-1738473966.html

Руденя: идет разработка стратегии развития Верхневолжья на пять лет

Руденя: идет разработка стратегии развития Верхневолжья на пять лет - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: идет разработка стратегии развития Верхневолжья на пять лет

В настоящее время идёт формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил в четверг губернатор Игорь... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:34

2021-06-24T17:34

2021-06-24T17:35

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 24 июня – РИА Новости. В настоящее время идёт формирование новой стратегии социально-экономического развития Тверской области на ближайшие 5 лет, сообщил в четверг губернатор Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.Глава региона отметил, что в прошедшем году был принят ряд важных законов Тверской области, обеспечивающих налоговые преференции для предпринимателей, поддержку многодетных семей, совершенствование системы медицинской помощи, развитие дорожной сети, внедрение новой модели общественного транспорта.В отчете о результатах деятельности правительства Тверской области Руденя затронул основные показатели развития промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, туризма. Глава региона озвучил итоги работы в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта."С 2016 года в Тверской области выстроена система, которая начала работать на развитие региона. Эта система прошла испытание пандемией. Практическое решение получил транспортный вопрос. Это хороший пилотный проект. Также отмечу, что с 2016 года в Тверской области увеличилось количество детей в многодетных семьях на фоне снижения рождаемости как таковой", - отметил советник президента РФ Владимир Васильев, присутствовавший на представлении отчета."В непростых условиях пандемии, то, чего добилась Тверская область, можно считать достижением. Эту работу я могу сравнить со многими другими областями. То, что вам удалось сохранить основные экономические структуры, обратить большое внимание на социальную сферу и культурно-просветительскую работу – это очень здорово. Правительство Тверской области в этих сложных условиях работало эффективно", – прокомментировал отчет губернатора сенатор Российской Федерации Владимир Лукин.

https://ria.ru/20210624/dokhody-1738439464.html

россия

тверская область

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россия, игорь руденя, тверская область