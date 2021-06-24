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В Британии назвали цели вторжения эсминца Defender на территорию России
В Британии назвали цели вторжения эсминца Defender на территорию России - РИА Новости, 24.06.2021
В Британии назвали цели вторжения эсминца Defender на территорию России
Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен дела Скрипалей. Так обозреватель The Spectator Тим Огден... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:29
2021-06-24T11:09
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
минобороны великобритании
су-24м
евросоюз
великобритания
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен дела Скрипалей. Так обозреватель The Spectator Тим Огден прокомментировал недавний инцидент с британским кораблем Defender.Вероятно, Лондон стремится обозначить свою роль на мировой арене, особенно после выхода из Евросоюза, однако Москва в равной степени готова продемонстрировать готовность защищаться, считает Огден."Естественно, правительство захочет избежать серьезной эскалации конфликта с Россией, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году так же ужасающе реальна, как и во времена холодной войны", — добавил автор статьи.Возможное столкновение — и даже жертвы — не приведут к автоматическому развязыванию войны. Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась, заключил он.Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, минобороны великобритании, су-24м, евросоюз, великобритания, безопасность
В Британии назвали цели вторжения эсминца Defender на территорию России
09:29 24.06.2021 (обновлено: 11:09 24.06.2021)
 
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEVЭсминец "Дефендер" ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV

The Spectator назвал инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мир стал свидетелем самой крупной эскалации в отношениях между Россией и Великобританией со времен дела Скрипалей. Так обозреватель The Spectator Тим Огден прокомментировал недавний инцидент с британским кораблем Defender.

"Присутствие британского флота может быть частью более широкой стратегии НАТО <…> альянс намерен дать понять, что будет продолжать бросать вызовы Москве, в том числе посредством активности в Черном море", — отмечает журналист.

Вероятно, Лондон стремится обозначить свою роль на мировой арене, особенно после выхода из Евросоюза, однако Москва в равной степени готова продемонстрировать готовность защищаться, считает Огден.
"Естественно, правительство захочет избежать серьезной эскалации конфликта с Россией, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году так же ужасающе реальна, как и во времена холодной войны", — добавил автор статьи.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
23 июня, 18:38В мире
Выяснилось, по какому маршруту двигался эсминец Defender в Черном море
Возможное столкновение — и даже жертвы — не приведут к автоматическому развязыванию войны. Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась, заключил он.
Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияМинобороны ВеликобританииСу-24МЕвросоюзВеликобританияБезопасность
 
 
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