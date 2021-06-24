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МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов
МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов - РИА Новости, 24.06.2021
МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов
Корпорация МСП и дочерний МСП Банк оказали комплексную поддержку производителю уникальных композитных материалов из моногорода Железногорск, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:18
2021-06-24T16:18
республика саха (якутия)
корпорация мсп
мсп банк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Корпорация МСП и дочерний МСП Банк оказали комплексную поддержку производителю уникальных композитных материалов из моногорода Железногорск, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл стартапу НПО "Гелар" кредитную линию на 100 миллионов рублей при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 70 миллионов рублей. Как ожидается, финансовая поддержка Корпорации МСП и МСП Банка позволит компании эффективно и в сжатые сроки расширить производство, разнообразить продуктовую линейку и увеличить объем выпускаемой продукции в пять раз: с 380 тысяч тонн в 2020 году до 2000 тысяч тонн к 2025 году.Дополнительно НПО "Гелар" воспользовалось лизинговым поддержкой Корпорации МСП на сумму 37 миллионов рублей. Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) профинансировала приобретение линии компаундирования и экструзионной линии, которые позволят расширить ассортимент производимой продукции.НПО "Гелар" производит изделия из "Поликерамопласта" (композитный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок) для защиты различных поверхностей от технического и климатического воздействия. Продукция применяется в различных отраслях промышленности (горная добыча, транспорт, химическая и пищевая промышленности, сельское хозяйство, судостроение). В 2020 году Корпорацией МСП признала НПО "Гелар" быстрорастущей инновационной, высокотехнологичной компанией среди субъектов МСП ("газель").
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республика саха (якутия), корпорация мсп, мсп банк, технологии, новости компаний - экономика

МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов

16:18 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Корпорация МСП и дочерний МСП Банк оказали комплексную поддержку производителю уникальных композитных материалов из моногорода Железногорск, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк открыл стартапу НПО "Гелар" кредитную линию на 100 миллионов рублей при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 70 миллионов рублей.
Как ожидается, финансовая поддержка Корпорации МСП и МСП Банка позволит компании эффективно и в сжатые сроки расширить производство, разнообразить продуктовую линейку и увеличить объем выпускаемой продукции в пять раз: с 380 тысяч тонн в 2020 году до 2000 тысяч тонн к 2025 году.
"Финансовая поддержка стартапов, "газелей", высокотехнологичных проектов – приоритет Корпорации МСП в рамках новой стратегии. Таким компаниям доступен широкий спектр мер поддержки, включая финансовые, образовательные, сбытовые, консультационные и другие виды поддержки. Мы намерены продолжить тесно взаимодействовать с предпринимателями для совершенствования продуктовой линейки Корпорации в соответствии с актуальными запросами рынка", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Дополнительно НПО "Гелар" воспользовалось лизинговым поддержкой Корпорации МСП на сумму 37 миллионов рублей. Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) профинансировала приобретение линии компаундирования и экструзионной линии, которые позволят расширить ассортимент производимой продукции.
НПО "Гелар" производит изделия из "Поликерамопласта" (композитный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок) для защиты различных поверхностей от технического и климатического воздействия. Продукция применяется в различных отраслях промышленности (горная добыча, транспорт, химическая и пищевая промышленности, сельское хозяйство, судостроение). В 2020 году Корпорацией МСП признала НПО "Гелар" быстрорастущей инновационной, высокотехнологичной компанией среди субъектов МСП ("газель").
Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 14:34
Образовательные меры поддержки сегмента МСП получают стимул к развитию
 
Республика Саха (Якутия)Корпорация МСПМСП БанкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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