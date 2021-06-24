https://ria.ru/20210624/startap-1738457648.html

МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов

МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов - РИА Новости, 24.06.2021

МСП Банк и КМСП поддержали стартап по созданию защитных материалов

Корпорация МСП и дочерний МСП Банк оказали комплексную поддержку производителю уникальных композитных материалов из моногорода Железногорск, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:18

2021-06-24T16:18

2021-06-24T16:18

республика саха (якутия)

корпорация мсп

мсп банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Корпорация МСП и дочерний МСП Банк оказали комплексную поддержку производителю уникальных композитных материалов из моногорода Железногорск, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк открыл стартапу НПО "Гелар" кредитную линию на 100 миллионов рублей при гарантийном обеспечении Корпорации МСП на сумму 70 миллионов рублей. Как ожидается, финансовая поддержка Корпорации МСП и МСП Банка позволит компании эффективно и в сжатые сроки расширить производство, разнообразить продуктовую линейку и увеличить объем выпускаемой продукции в пять раз: с 380 тысяч тонн в 2020 году до 2000 тысяч тонн к 2025 году.Дополнительно НПО "Гелар" воспользовалось лизинговым поддержкой Корпорации МСП на сумму 37 миллионов рублей. Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) профинансировала приобретение линии компаундирования и экструзионной линии, которые позволят расширить ассортимент производимой продукции.НПО "Гелар" производит изделия из "Поликерамопласта" (композитный материал на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и модифицирующих добавок) для защиты различных поверхностей от технического и климатического воздействия. Продукция применяется в различных отраслях промышленности (горная добыча, транспорт, химическая и пищевая промышленности, сельское хозяйство, судостроение). В 2020 году Корпорацией МСП признала НПО "Гелар" быстрорастущей инновационной, высокотехнологичной компанией среди субъектов МСП ("газель").

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1736004938.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), корпорация мсп, мсп банк, технологии, новости компаний - экономика