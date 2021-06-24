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В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство
В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство - РИА Новости, 24.06.2021
В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство
Суд на Ставрополье приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в убийстве трех человек в 2014 году, сообщает СУ СК РФ по региону. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:45
2021-06-24T12:45
2021-06-24T12:45
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следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
ставрополь
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в убийстве трех человек в 2014 году, сообщает СУ СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что мужчина, временно проживая у своего знакомого в городе Изобильном, похитил у него охотничье ружье, которое переделал в обрез. В январе 2014 года он приехал в Ставрополь, где в подъезде многоквартирного дома ввязался в конфликт со случайным прохожим и застрелил его. После этого мужчина пришел домой к своей знакомой, где их застал ее супруг, спавший в другой комнате.Отмечается, что по "горячим следам" преступления раскрыть не удалось. "Сотрудники следственного комитета и МВД продолжали работу и в 2019 году при очередной сверке криминалисты установили совпадение образцов мужчины с выделенными из биологических следов на окурках, обнаруженных на местах происшествий", - подчеркивает ведомство.По его данным, мужчина попал в поле зрение правоохранителей за совершение других преступлений, и его генотип пополнил специальную базу данных."Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остального срока - в исправительной колонии особого режима", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20210624/kuzbass-1738400093.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, ставрополь, происшествия
В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство
В Ставропольском крае мужчина получил срок за тройное убийство