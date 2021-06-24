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В Архангельской области истязавшая детей мачеха получила условный срок
В Архангельской области истязавшая детей мачеха получила условный срок - РИА Новости, 24.06.2021
В Архангельской области истязавшая детей мачеха получила условный срок
Суд в Архангельской области признал 47-летнюю мачеху двух детей 10 и 15 лет, которая избивала их за непослушание и плохую учебу, виновной в истязаниях и... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:22
2021-06-24T11:22
россия
архангельская область
плесецкий район
происшествия
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МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал 47-летнюю мачеху двух детей 10 и 15 лет, которая избивала их за непослушание и плохую учебу, виновной в истязаниях и приговорил к условному наказанию сроком на три года, сообщили в региональном СУСК РФ.Жительница Плесецкого района была мачехой 10-летнего мальчика и 15-летней девочки. Как установили следователи, с августа 2018 года по июнь 2019 года мачеха систематически оскорбляла и била детей, причиняя физические и психические страдания."Так, осужденная несколько раз ударяла мальчика деревянными поленьями из-за того, что тот неровно сложил стопу дров около печи. Из-за плохой успеваемости в школе наносила девочке удары ремнем, а также дергала ее за волосы", - говорится в сообщении.О том, что происходит в семье, стало известно после того, как дети сбежали из дома и были помещены в реабилитационный центр. В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала и объяснила свои действия методами воспитания. В ходе судебного разбирательства она также заявила о своей невиновности."Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также удовлетворен гражданский иск в интересах несовершеннолетних потерпевших и с осужденной взыскано 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20210616/padcheritsa-1737192167.html
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россия, архангельская область, плесецкий район, происшествия
В Архангельской области истязавшая детей мачеха получила условный срок
11:22 24.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Истязавшую двух детей мачеху в Архангельской области приговорили к условному сроку

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Суд в Архангельской области признал 47-летнюю мачеху двух детей 10 и 15 лет, которая избивала их за непослушание и плохую учебу, виновной в истязаниях и приговорил к условному наказанию сроком на три года, сообщили в региональном СУСК РФ.
Жительница Плесецкого района была мачехой 10-летнего мальчика и 15-летней девочки. Как установили следователи, с августа 2018 года по июнь 2019 года мачеха систематически оскорбляла и била детей, причиняя физические и психические страдания.
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"Так, осужденная несколько раз ударяла мальчика деревянными поленьями из-за того, что тот неровно сложил стопу дров около печи. Из-за плохой успеваемости в школе наносила девочке удары ремнем, а также дергала ее за волосы", - говорится в сообщении.
О том, что происходит в семье, стало известно после того, как дети сбежали из дома и были помещены в реабилитационный центр. В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала и объяснила свои действия методами воспитания. В ходе судебного разбирательства она также заявила о своей невиновности.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также удовлетворен гражданский иск в интересах несовершеннолетних потерпевших и с осужденной взыскано 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - отметили в ведомстве.
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РоссияАрхангельская областьПлесецкий районПроисшествия
 
 
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