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В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V"

В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V" - РИА Новости, 24.06.2021

В Аргентине подтвердили безопасность "Спутника V"

Исследование крупнейшей провинции Аргентины Буэнос-Айрес подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V" - смертельных случаев не зарегистрировано, а... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:46

2021-06-24T17:46

2021-06-24T17:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье - общество

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июн – РИА Новости. Исследование крупнейшей провинции Аргентины Буэнос-Айрес подтвердило безопасность российской вакцины "Спутник V" - смертельных случаев не зарегистрировано, а реакция на иммунизацию была легкой, сообщает правительство провинции.Исследование прошло с 29 декабря 2020 года, когда началась кампания по вакцинации, по 3 июня 2021 года. В это время было введено 2,8 миллиона доз вакцины "Спутник V", 1,3 миллиона доз Sinopharm и 0,9 миллиона доз Covishield/AstraZeneca. Число тяжелых реакций на миллион введенных доз составило 0,7, 0,8 и 3,2 соответственно."Не было зарегистрировано ни одной смерти, связанной с вакциной "Спутник V". Согласно исследованию Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, у вакцины "Спутник V" наблюдается профиль с низким количеством серьезных реакций и хорошим уровнем безопасности", - говорится в сообщении.Согласно исследованию, "реакция, предположительно вызванная вакцинацией, была в основном легкой". "Среди наиболее частых проявлений - лихорадка (47%), головные боли (45%), боли в мышцах и суставах (39,5%), боль (46,5%) и отек (7,4%) в области инъекции", - указывают власти.

буэнос-айрес (провинция)

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буэнос-айрес (город)

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