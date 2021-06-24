https://ria.ru/20210624/sputnik-1738355034.html

Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро

Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2021

Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро

Создание агентства Sputnik стало ответом на критический момент в мировой политике, считает дипломат, экс-посол Мексики в России Рубен Бельтран по случаю... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:38

2021-06-24T06:38

2021-06-24T06:38

80-летие миа "россия сегодня"

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МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Создание агентства Sputnik стало ответом на критический момент в мировой политике, считает дипломат, экс-посол Мексики в России Рубен Бельтран по случаю 80-летия со дня образования Совинформбюро.В четверг, 24 июня, отмечается 80-летие создания Совинформбюро - органа, призванного проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня"."(Запуская Sputnik, Россия) отвечает на критический момент, на все то, что произошло на международной арене с 2014 года", - отметил дипломат. В то время отношения России и Запада приостановились из-за вопроса по Украине и по НАТО, да и весь мир прервал движение к сближению, размышляет Бельтран.Испанский мультимедийный сервис Sputnik Mundo был запущен 12 декабря 2014 года вместе с испанской новостной службой Sputnik Nóvosti со слоганом "Говорим то, о чем молчат другие", чтобы показать "другую сторону новостей". Проект, направленный на 500 миллионов человек, теперь имеет сеть, состоящую из более чем 80 корреспондентов примерно в 50 странах мира."Задача общения с внешним миром с использованием современных методов мне показалась очень привлекательной идеей, обозначенной в самом названии, которое вызывает в памяти символ (первого советского спутника - ред.), который мы теперь должны упомянуть и в отношении вакцины "Спутник V" против COVID-19 ", - сказал Бельтран.Дипломат поздравил агентство и его команду с памятной датой 80-летия Совинформбюро.

https://ria.ru/20210624/yubiley-1738349878.html

https://ria.ru/20210623/mia-1738340589.html

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80-летие миа "россия сегодня", россия, sputnik, россия сегодня, агентство печати "новости", совинформбюро, мексика, в мире