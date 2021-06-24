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Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро - РИА Новости, 24.06.2021
Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
Создание агентства Sputnik стало ответом на критический момент в мировой политике, считает дипломат, экс-посол Мексики в России Рубен Бельтран по случаю... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:38
2021-06-24T06:38
80-летие миа "россия сегодня"
россия
sputnik
россия сегодня
агентство печати "новости"
совинформбюро
мексика
в мире
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МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Создание агентства Sputnik стало ответом на критический момент в мировой политике, считает дипломат, экс-посол Мексики в России Рубен Бельтран по случаю 80-летия со дня образования Совинформбюро.В четверг, 24 июня, отмечается 80-летие создания Совинформбюро - органа, призванного проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня"."(Запуская Sputnik, Россия) отвечает на критический момент, на все то, что произошло на международной арене с 2014 года", - отметил дипломат. В то время отношения России и Запада приостановились из-за вопроса по Украине и по НАТО, да и весь мир прервал движение к сближению, размышляет Бельтран.Испанский мультимедийный сервис Sputnik Mundo был запущен 12 декабря 2014 года вместе с испанской новостной службой Sputnik Nóvosti со слоганом "Говорим то, о чем молчат другие", чтобы показать "другую сторону новостей". Проект, направленный на 500 миллионов человек, теперь имеет сеть, состоящую из более чем 80 корреспондентов примерно в 50 странах мира."Задача общения с внешним миром с использованием современных методов мне показалась очень привлекательной идеей, обозначенной в самом названии, которое вызывает в памяти символ (первого советского спутника - ред.), который мы теперь должны упомянуть и в отношении вакцины "Спутник V" против COVID-19 ", - сказал Бельтран.Дипломат поздравил агентство и его команду с памятной датой 80-летия Совинформбюро.
https://ria.ru/20210624/yubiley-1738349878.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, sputnik, россия сегодня, агентство печати "новости", совинформбюро, мексика, в мире
Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:38 24.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосол Мексики в России Рубен Бельтран
Посол Мексики в России Рубен Бельтран - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с 80-летием Совинформбюро

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Создание агентства Sputnik стало ответом на критический момент в мировой политике, считает дипломат, экс-посол Мексики в России Рубен Бельтран по случаю 80-летия со дня образования Совинформбюро.
В четверг, 24 июня, отмечается 80-летие создания Совинформбюро - органа, призванного проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
"(Запуская Sputnik, Россия) отвечает на критический момент, на все то, что произошло на международной арене с 2014 года", - отметил дипломат. В то время отношения России и Запада приостановились из-за вопроса по Украине и по НАТО, да и весь мир прервал движение к сближению, размышляет Бельтран.
"(Sputnik) рождается как органическая форма ответа с новым типом коммуникаций и новым способом передачи сообщений… Этот момент знаменует собой начало зарождения агентства для иного типа коммуникаций", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
03:09
Лавров поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
"Мне хотелось бы отметить важность запуска Sputnik и вспомнить момент, когда глава испанской службы Мигель Бас пригласил послов Латинской Америки в Москве… В то время нам показался положительным тот момент, что есть конкретное намерение развивать общение с Латинской Америкой на нашем родном языке, мне это показалось очень примечательным", - вспоминает дипломат.
Испанский мультимедийный сервис Sputnik Mundo был запущен 12 декабря 2014 года вместе с испанской новостной службой Sputnik Nóvosti со слоганом "Говорим то, о чем молчат другие", чтобы показать "другую сторону новостей". Проект, направленный на 500 миллионов человек, теперь имеет сеть, состоящую из более чем 80 корреспондентов примерно в 50 странах мира.
"Задача общения с внешним миром с использованием современных методов мне показалась очень привлекательной идеей, обозначенной в самом названии, которое вызывает в памяти символ (первого советского спутника - ред.), который мы теперь должны упомянуть и в отношении вакцины "Спутник V" против COVID-19 ", - сказал Бельтран.
Дипломат поздравил агентство и его команду с памятной датой 80-летия Совинформбюро.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 23:43Шоубиз
Киркоров поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияSputnikРоссия сегодняАгентство печати "Новости"СовинформбюроМексикаВ мире
 
 
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