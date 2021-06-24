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На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину
На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину - РИА Новости, 24.06.2021
На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину
Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:09
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происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.По его словам, Пащенков нырнул за утопающей и достал ее из воды в 20 метрах от берега. На борту катера пострадавшей удалили воду из верхних дыхательных путей и провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего она пришла в себя, закашляла и начала дышать.Женщину доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков."Со слов пострадавшей, во время купания в запрещённом месте у неё свело ногу и она стала тонуть. Однако от дальнейшей госпитализации гражданка отказалась и в сопровождении родственников поспешила домой. Для контроля за состоянием пострадавшей врачи скорой оформили наряд на проверку самочувствия женщины по месту жительства", - добавили в пресс-службе.
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россия, гочсипб, москва, происшествия
На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину
16:09 24.06.2021
 
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.Работа спасателей МЧС России
Работа спасателей МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Спасатели ГОЧСиПБ вытащили из Шибаевского пруда в Москве женщину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.
"Днём 24 июня, во время патрулирования Шибаевского пруда, дежурная смена ПСС "Кузьминки" в составе Фёдора Пащенкова и Константина Зазвонова заметила, как переплывавшая пруд женщина внезапно ушла под воду", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Пащенков нырнул за утопающей и достал ее из воды в 20 метрах от берега. На борту катера пострадавшей удалили воду из верхних дыхательных путей и провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего она пришла в себя, закашляла и начала дышать.
Женщину доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков.
"Со слов пострадавшей, во время купания в запрещённом месте у неё свело ногу и она стала тонуть. Однако от дальнейшей госпитализации гражданка отказалась и в сопровождении родственников поспешила домой. Для контроля за состоянием пострадавшей врачи скорой оформили наряд на проверку самочувствия женщины по месту жительства", - добавили в пресс-службе.
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