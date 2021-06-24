https://ria.ru/20210624/spasateli-1738454988.html

На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину

На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину - РИА Новости, 24.06.2021

На Шибаевском пруду в Москве спасли женщину

Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:09

2021-06-24T16:09

2021-06-24T16:09

россия

гочсипб

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили из Шибаевского пруда в московских Кузьминках утопающую женщину, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГОЧСиПБ.По его словам, Пащенков нырнул за утопающей и достал ее из воды в 20 метрах от берега. На борту катера пострадавшей удалили воду из верхних дыхательных путей и провели сердечно-лёгочную реанимацию, после чего она пришла в себя, закашляла и начала дышать.Женщину доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков."Со слов пострадавшей, во время купания в запрещённом месте у неё свело ногу и она стала тонуть. Однако от дальнейшей госпитализации гражданка отказалась и в сопровождении родственников поспешила домой. Для контроля за состоянием пострадавшей врачи скорой оформили наряд на проверку самочувствия женщины по месту жительства", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200921/krym-1577568332.html

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2021

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россия, гочсипб, москва, происшествия