https://ria.ru/20210624/soveschanie-1738446530.html
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии - РИА Новости, 24.06.2021
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:35
2021-06-24T15:35
2021-06-24T15:35
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень."Да, планирует", - сказал он.В этом году планируется обойтись без студии. Акцент, как говорил Песков, будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников".
https://ria.ru/20210623/ploschadka-1738223690.html
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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Песков сообщил, что Путин планирует провести совещание по подготовке к прямой линии