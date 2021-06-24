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Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии - РИА Новости, 24.06.2021
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:35
2021-06-24T15:35
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень."Да, планирует", - сказал он.В этом году планируется обойтись без студии. Акцент, как говорил Песков, будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников".
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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, политика
Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии
15:35 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Песков сообщил, что Путин планирует провести совещание по подготовке к прямой линии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень.
"Да, планирует", - сказал он.
В этом году планируется обойтись без студии. Акцент, как говорил Песков, будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 13:02
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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