https://ria.ru/20210624/soveschanie-1738446530.html

Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии

Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии - РИА Новости, 24.06.2021

Путин проведет совещание по подготовке к прямой линии

Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:35

2021-06-24T15:35

2021-06-24T15:35

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельное совещание по подготовке к прямой линии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Прямая линия с президентом пройдет 30 июня, она начнется в полдень."Да, планирует", - сказал он.В этом году планируется обойтись без студии. Акцент, как говорил Песков, будет поставлен на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников".

https://ria.ru/20210623/ploschadka-1738223690.html

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2021

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прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков, владимир путин, политика