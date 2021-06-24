https://ria.ru/20210624/sotsseti-1738348967.html

Специалист разъяснил, о чем нельзя писать в соцсетях

Специалист разъяснил, о чем нельзя писать в соцсетях - РИА Новости, 24.06.2021

Специалист разъяснил, о чем нельзя писать в соцсетях

Любые данные, которые вы оставили в социальных сетях, теперь считаются вашими персональными данными, и теперь любое неосторожное высказывание или действие в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T02:16

2021-06-24T02:16

2021-06-24T02:16

россия

социальные сети

общество

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Любые данные, которые вы оставили в социальных сетях, теперь считаются вашими персональными данными, и теперь любое неосторожное высказывание или действие в соцсети может повлечь за собой очень серьезную ответственность, рассказал агентству "Прайм" создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов.По словам Антипова, все данные, оставленные вами в интернете, будут храниться там не менее трех лет. При этом анонимным стать не получится, если даже изменить имя и фамилию в соцсети. Эксперт советует быть осторожным в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные сети, общество