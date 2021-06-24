Специалист разъяснил, о чем нельзя писать в соцсетях
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Эксперт посоветовал проявлять осторожность в высказываниях в социальных сетях
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Любые данные, которые вы оставили в социальных сетях, теперь считаются вашими персональными данными, и теперь любое неосторожное высказывание или действие в соцсети может повлечь за собой очень серьезную ответственность, рассказал агентству "Прайм" создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов.
"Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется в интернете и может быть использовано против вас. Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы", - говорит специалист.
По словам Антипова, все данные, оставленные вами в интернете, будут храниться там не менее трех лет. При этом анонимным стать не получится, если даже изменить имя и фамилию в соцсети. Эксперт советует быть осторожным в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.