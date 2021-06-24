https://ria.ru/20210624/sotspodderzhka-1738458529.html

Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей

Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей

В Тверской области в 2020 году предоставлялись более 30 мер поддержки семей, сообщил губернатор области Игорь Руденя в ходе ежегодного отчета перед депутатами... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:23

2021-06-24T16:23

2021-06-24T16:23

тверская область

игорь руденя

тверская область

семья

общество

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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2020 году предоставлялись более 30 мер поддержки семей, сообщил губернатор области Игорь Руденя в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона. Губернатор отметил, что в 2020 году разработана и принята государственная программа демографической и семейной политики в Тверской области. Комплекс поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных и молодых, сформированный в 2019 году, был усилен новыми мерами. По его словам, в 2020 году комплектами школьной формы обеспечены почти 12 тысяч детей, льготы по транспортному налогу получили почти 1,9 тысячи семей, 44 многодетным семьям предоставлены сертификаты на приобретение автотранспорта. В 2020 году жилищные сертификаты получили 193 молодые семьи, что на треть выше показателей 2019 года. Кроме того, приобретены жилые помещения для 25 многодетных семей и 153 детей-сирот, подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20210616/skoraya-1737274493.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, семья, общество