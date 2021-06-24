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Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей
Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: в Верхневолжье совершенствуют систему мер поддержки семей
В Тверской области в 2020 году предоставлялись более 30 мер поддержки семей, сообщил губернатор области Игорь Руденя в ходе ежегодного отчета перед депутатами... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:23
2021-06-24T16:23
2021-06-24T16:23
тверская область
игорь руденя
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общество
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ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости. В Тверской области в 2020 году предоставлялись более 30 мер поддержки семей, сообщил губернатор области Игорь Руденя в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона. Губернатор отметил, что в 2020 году разработана и принята государственная программа демографической и семейной политики в Тверской области. Комплекс поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных и молодых, сформированный в 2019 году, был усилен новыми мерами. По его словам, в 2020 году комплектами школьной формы обеспечены почти 12 тысяч детей, льготы по транспортному налогу получили почти 1,9 тысячи семей, 44 многодетным семьям предоставлены сертификаты на приобретение автотранспорта. В 2020 году жилищные сертификаты получили 193 молодые семьи, что на треть выше показателей 2019 года. Кроме того, приобретены жилые помещения для 25 многодетных семей и 153 детей-сирот, подчеркнул глава региона.
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игорь руденя, тверская область, семья, общество
ТВЕРЬ, 24 июн – РИА Новости.
В Тверской области
в 2020 году предоставлялись более 30 мер поддержки семей, сообщил губернатор области Игорь Руденя
в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания региона.
"Общий объём бюджета на эти цели составил более 22 миллиардов рублей. Данные меры поддержки позволили обеспечить рост числа многодетных семей в нашем регионе. По итогам 2020 года количество многодетных семей в Тверской области увеличилось на 1 тысячу. Сейчас в многодетных семьях Верхневолжья воспитывается почти 44 тысячи детей – это на 10 тысяч детей больше, чем в 2016 году", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор отметил, что в 2020 году разработана и принята государственная программа демографической и семейной политики в Тверской области. Комплекс поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных и молодых, сформированный в 2019 году, был усилен новыми мерами.
"В частности, для многодетных семей это частичное возмещение затрат на приобретение автотранспорта, обеспечение школьников младших классов бесплатной школьной формой, освобождение от уплаты транспортного налога, учреждение почётного знака "Слава Отца", которым награждены уже трое отцов, воспитавших в одном браке 5 и более детей". – сказал глава региона.
По его словам, в 2020 году комплектами школьной формы обеспечены почти 12 тысяч детей, льготы по транспортному налогу получили почти 1,9 тысячи семей, 44 многодетным семьям предоставлены сертификаты на приобретение автотранспорта.
В 2020 году жилищные сертификаты получили 193 молодые семьи, что на треть выше показателей 2019 года. Кроме того, приобретены жилые помещения для 25 многодетных семей и 153 детей-сирот, подчеркнул глава региона.