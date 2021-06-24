https://ria.ru/20210624/sotrudnichestvo-1738409024.html

ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество

ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество - РИА Новости, 24.06.2021

ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:00

2021-06-24T13:00

2021-06-24T13:00

псб (банк псб)

петр фрадков

международный военно-морской салон

санкт-петербург

технологии

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экономика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных, заключили в рамках десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО "Корпорация морского приборостроения", сообщает пресс-служба банка."Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.По его словам, финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.

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псб (банк псб), петр фрадков, международный военно-морской салон, санкт-петербург, технологии, новости компаний - экономика, экономика