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ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество
ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество - РИА Новости, 24.06.2021
ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:00
2021-06-24T13:00
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международный военно-морской салон
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных, заключили в рамках десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО "Корпорация морского приборостроения", сообщает пресс-служба банка."Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.По его словам, финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение. Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.
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псб (банк псб), петр фрадков, международный военно-морской салон, санкт-петербург, технологии, новости компаний - экономика, экономика

ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество

13:00 24.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных, заключили в рамках десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО "Корпорация морского приборостроения", сообщает пресс-служба банка.
"Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
По его словам, финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение.
"Мы готовы предоставить корпорации и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в интересах отечественного судостроения", - отметил Фрадков.
Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 18:33
ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве
 
ПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковМеждународный военно-морской салонСанкт-ПетербургТехнологииНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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