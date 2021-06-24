ПСБ и "Корпорация морского приборостроения" начинают сотрудничество
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, предоставление всего перечня финансово-банковских услуг и участие в реализации проектов и программ холдинга, в том числе инвестиционных, заключили в рамках десятого Международного военно-морского салона ПСБ и АО "Корпорация морского приборостроения", сообщает пресс-служба банка.
"Сегодня идет активное обновление судостроительной отрасли: мы видим, как растут заказы у предприятий, верфи загружены практически на полную мощность, а уникальные технологии морского приборостроения обеспечивают конкурентоспособность отечественного военного и гражданского флота на мировом рынке", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель ПСБ Петр Фрадков.
По его словам, финансовая поддержка позволяет отрасли стабильно развиваться, а предприятиям — наращивать производство, строить долгосрочные планы, инвестировать в модернизацию и техническое перевооружение.
"Мы готовы предоставить корпорации и ее концернам все необходимые ресурсы для реализации государственного оборонного заказа, проектов модернизации и диверсификации производства, разработки современных систем управления и оборудования в интересах отечественного судостроения", - отметил Фрадков.
Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" проходит с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге.