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Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:34
2021-06-24T10:34
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
риа новости
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики."Поздравляю вас с 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня". История агентства берет начало в 1941 году, когда на третий день Великой Отечественной войны было создано Советское информбюро - его сводки на протяжении почти четырех лет ежедневно ждала вся сражающаяся страна. Потом было Агентство печати "Новости", которое рассказывало зарубежной аудитории о жизни родины Ломоносова, Пушкина, Жукова и Гагарина и сыграло важную роль в развитии культурной дипломатии", - говорится в поздравительном письме.Мэр подчеркнул, что на современном этапе "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики."Оперативно, взвешенно освещая события и создавая качественную аналитику, вы заняли лидирующие позиции на рынке российских СМИ, завоевали доверие читателей, слушателей и пользователей в разных уголках планеты. Убежден, что коллектив профессионалов МИА "Россия сегодня" будет и впредь завоевывать высокие стандарты новостной журналистики, вносить большой вклад в формирование мировой информационной повестки дня", - добавил Собянин.Мэр пожелал коллективу агентства "крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов".
https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", агентство печати "новости", риа новости, сергей собянин, общество
Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
10:34 24.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Собянин отметил, что МИА "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции журналистики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики.
"Поздравляю вас с 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня". История агентства берет начало в 1941 году, когда на третий день Великой Отечественной войны было создано Советское информбюро - его сводки на протяжении почти четырех лет ежедневно ждала вся сражающаяся страна. Потом было Агентство печати "Новости", которое рассказывало зарубежной аудитории о жизни родины Ломоносова, Пушкина, Жукова и Гагарина и сыграло важную роль в развитии культурной дипломатии", - говорится в поздравительном письме.
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Мэр подчеркнул, что на современном этапе "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики.
"Оперативно, взвешенно освещая события и создавая качественную аналитику, вы заняли лидирующие позиции на рынке российских СМИ, завоевали доверие читателей, слушателей и пользователей в разных уголках планеты. Убежден, что коллектив профессионалов МИА "Россия сегодня" будет и впредь завоевывать высокие стандарты новостной журналистики, вносить большой вклад в формирование мировой информационной повестки дня", - добавил Собянин.
Мэр пожелал коллективу агентства "крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов".
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80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"РИА НовостиСергей СобянинОбщество
 
 
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