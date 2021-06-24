https://ria.ru/20210624/sobyanin-1738376882.html

Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:34

2021-06-24T10:34

2021-06-24T10:34

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

риа новости

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики."Поздравляю вас с 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня". История агентства берет начало в 1941 году, когда на третий день Великой Отечественной войны было создано Советское информбюро - его сводки на протяжении почти четырех лет ежедневно ждала вся сражающаяся страна. Потом было Агентство печати "Новости", которое рассказывало зарубежной аудитории о жизни родины Ломоносова, Пушкина, Жукова и Гагарина и сыграло важную роль в развитии культурной дипломатии", - говорится в поздравительном письме.Мэр подчеркнул, что на современном этапе "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики."Оперативно, взвешенно освещая события и создавая качественную аналитику, вы заняли лидирующие позиции на рынке российских СМИ, завоевали доверие читателей, слушателей и пользователей в разных уголках планеты. Убежден, что коллектив профессионалов МИА "Россия сегодня" будет и впредь завоевывать высокие стандарты новостной журналистики, вносить большой вклад в формирование мировой информационной повестки дня", - добавил Собянин.Мэр пожелал коллективу агентства "крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов".

https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", агентство печати "новости", риа новости, сергей собянин, общество