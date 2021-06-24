Собянин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Собянин отметил, что МИА "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции журналистики
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что на современном этапе агентство достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики.
"Поздравляю вас с 80-летием Международного информационного агентства "Россия сегодня". История агентства берет начало в 1941 году, когда на третий день Великой Отечественной войны было создано Советское информбюро - его сводки на протяжении почти четырех лет ежедневно ждала вся сражающаяся страна. Потом было Агентство печати "Новости", которое рассказывало зарубежной аудитории о жизни родины Ломоносова, Пушкина, Жукова и Гагарина и сыграло важную роль в развитии культурной дипломатии", - говорится в поздравительном письме.
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Мэр подчеркнул, что на современном этапе "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной и мировой информационной журналистики.
"Оперативно, взвешенно освещая события и создавая качественную аналитику, вы заняли лидирующие позиции на рынке российских СМИ, завоевали доверие читателей, слушателей и пользователей в разных уголках планеты. Убежден, что коллектив профессионалов МИА "Россия сегодня" будет и впредь завоевывать высокие стандарты новостной журналистики, вносить большой вклад в формирование мировой информационной повестки дня", - добавил Собянин.
Мэр пожелал коллективу агентства "крепкого здоровья, благополучия и новых интересных проектов".
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