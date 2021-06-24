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В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:51
2021-06-24T12:51
2021-06-24T12:51
больница имени с. п. боткина
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения боеприпаса уже огорожено, ожидается прибытие саперов.
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больница имени с. п. боткина , москва, происшествия
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
Боеприпас времен войны нашли при проведении работ возле морга на территории Боткинской больницы