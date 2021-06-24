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В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы - РИА Новости, 24.06.2021
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:51
2021-06-24T12:51
больница имени с. п. боткина
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения боеприпаса уже огорожено, ожидается прибытие саперов.
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больница имени с. п. боткина , москва, происшествия
В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы
12:51 24.06.2021
 
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкМосковская городская клиническая больница имени С.П. Боткина
Московская городская клиническая больница имени С.П. Боткина - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
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Боеприпас времен войны нашли при проведении работ возле морга на территории Боткинской больницы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении земляных работ на территории Боткинской больницы - по адресу 2-й Боткинский проезд, дом 5 - рядом с моргом найден боеприпас времен войны", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, место обнаружения боеприпаса уже огорожено, ожидается прибытие саперов.
 
Больница имени С. П. БоткинаМоскваПроисшествия
 
 
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