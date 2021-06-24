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В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы

В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве нашли боеприпас времен войны на территории Боткинской больницы

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:51

2021-06-24T12:51

2021-06-24T12:51

больница имени с. п. боткина

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в четверг днем при проведении земляных работ возле морга на территории Боткинской больницы на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, место обнаружения боеприпаса уже огорожено, ожидается прибытие саперов.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больница имени с. п. боткина , москва, происшествия